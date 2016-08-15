Центризбирком Башкирии: В Мелеузе политической рекламы не будет

В своих письмах Шагимуратов обратил внимание на то, что спорные рекламные конструкции находились на своих местах значительное время, однако, предписание появилось именно тогда, когда на них были размещены печатные агитационные материалы кандидата. При этом в снятии баннеров с агитматериалами Раиля Сарбаева представитель «Справедливой России» обвинил главу администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Он, по мнению автора письма, преследовал цель затруднить контакт кандидата с избирателями и применил свой административный ресуср.