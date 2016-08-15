Центризбирком Башкирии: В Мелеузе политической рекламы не будет

Медиакорсеть на прошлой неделе писала о том, что в Мелеузе с городских улиц исчезли баннеры, на которых были размещены агитационные материалы кандидата в депутаты Госдумы по Салаватскому избирательному округу Раиля Сарбаева. Сегодня в центризбиркоме Башкирии прокомментировали эту ситуацию.
Администрация Мелеузовского района обосновала снятие баннеров тем, что рекламные конструкции были установлены и эксплуатировались без действующего разрешения.
С этой позицией не согласились в партии «Справедливая Россия». Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов по этому поводу обратился к генеральному прокурору страны Юрию Чайке и первому заместителю руководителя администрации президента России Вячеславу Володину.
В своих письмах Шагимуратов обратил внимание на то, что спорные рекламные конструкции находились на своих местах значительное время, однако, предписание появилось именно тогда, когда на них были размещены печатные агитационные материалы кандидата. При этом в снятии баннеров с агитматериалами Раиля Сарбаева представитель «Справедливой России» обвинил главу администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Он, по мнению автора письма, преследовал цель затруднить контакт кандидата с избирателями и применил свой административный ресуср.
Сегодня на встрече с журналистами мы попросили прокомментировать эту ситуацию заместителя председателя ЦИК Башкирии Наилю Алтынову. По ее словам, баннеры были размещены незаконно, так как еще в марте месяце владельцам рекламных конструкций было выдано предписание о сносе рекламных конструкций, которые были размещены с нарушениями.
- Партиям и кандидатам надо быть внимательными при заключении договоров на размещение наружной политической рекламы. Из-за того, что владельцы уличных рекламных конструкций нарушили предписания местной администрации, могу сказать, что в Мелеузе не будет баннеров с политической рекламой партий и кандидатов-одномандатников, - подчеркнула Наиля Алтынова.
Что касается информации о том, что в Белорецке ввели запрет на размещение на уличных наружных конструкциях агитационных материалов партий, кроме «Единой России», заместитель руководителя Центризбиркома региона заметила, что подобного рода информация является элементом «черного» пиара.
Медиакорсеть будет следить за развитием этой ситуации, и через две недели мы проверим, на самом ли деле в Мелеузе не висят баннеры с политической рекламой.