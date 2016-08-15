mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Росмолодёжь подготовила ТОП-200 фильмов, обязательных для просмотра

15 августа 2016, 17:02
Список готовился совместно с режиссёром Егором Кончаловским.

Публикацию списка из двухсот фильмов Росмолодёжь приурочила к проходящему в стране году кино, готовился список совместно с режиссёром Егором Кончаловским.

- Вместе с коллегами из сферы кино, киноведами, нами был подготовлен список из 200 фильмов, которые имеет смысл посмотреть молодым людям. В него вошёл очень широкий круг произведений, начиная с творчества братьев Люмьер и заканчивая Сокуровым, Тарантино и Бодровым. Это такой минимальный срез для молодого человека, который хотел бы иметь общее представление о мировом, советском и российском кинематографе, - рассказал режиссёр Егор Кончаловский, выступая на форуме «Таврида» в Крыму.

Список фильмов разделён по темам, чтобы понять каждую из них, нужно посмотреть от четырёх до двенадцати картин.

К примеру, чтобы понять, что такое «Отечественное кино 1990-х годов», нужно посмотреть следующие картины:

- «Барабаниада» (1993, реж. С. Овчаров);

- «Брат» (1997, реж. А. Балабанов);

- «Хрусталев, машину!» (1998, реж А. Герман);

- «Окраина» (1998, реж. П. Луцик);

- «Молох» (1999, реж. А. Сокуров).

Полный список фильмов можно скачать тут.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44