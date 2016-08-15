Росмолодёжь подготовила ТОП-200 фильмов, обязательных для просмотра

Публикацию списка из двухсот фильмов Росмолодёжь приурочила к проходящему в стране году кино, готовился список совместно с режиссёром Егором Кончаловским.
- Вместе с коллегами из сферы кино, киноведами, нами был подготовлен список из 200 фильмов, которые имеет смысл посмотреть молодым людям. В него вошёл очень широкий круг произведений, начиная с творчества братьев Люмьер и заканчивая Сокуровым, Тарантино и Бодровым. Это такой минимальный срез для молодого человека, который хотел бы иметь общее представление о мировом, советском и российском кинематографе, - рассказал режиссёр Егор Кончаловский, выступая на форуме «Таврида» в Крыму.
Список фильмов разделён по темам, чтобы понять каждую из них, нужно посмотреть от четырёх до двенадцати картин.
К примеру, чтобы понять, что такое «Отечественное кино 1990-х годов», нужно посмотреть следующие картины:
- «Барабаниада» (1993, реж. С. Овчаров);
- «Брат» (1997, реж. А. Балабанов);
- «Хрусталев, машину!» (1998, реж А. Герман);
- «Окраина» (1998, реж. П. Луцик);
- «Молох» (1999, реж. А. Сокуров).