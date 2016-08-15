Росмолодёжь подготовила ТОП-200 фильмов, обязательных для просмотра

- Вместе с коллегами из сферы кино, киноведами, нами был подготовлен список из 200 фильмов, которые имеет смысл посмотреть молодым людям. В него вошёл очень широкий круг произведений, начиная с творчества братьев Люмьер и заканчивая Сокуровым, Тарантино и Бодровым. Это такой минимальный срез для молодого человека, который хотел бы иметь общее представление о мировом, советском и российском кинематографе, - рассказал режиссёр Егор Кончаловский, выступая на форуме «Таврида» в Крыму.