Рейтинг спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева резко вырос

Лидером рейтинга «Медиалогии» стал спикер Московской области Игорь Брынцалов. Он поднялся с восьмого на первое место. Этому поспособствовала большая пресс-конференция о работе Московской областной Думы за пять лет. Из соседей Башкирии лучший результат у председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина: он занял третье место.