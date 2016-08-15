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Рейтинг спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева резко вырос

15 августа 2016, 15:45
В федеральном списке за месяц спикер прибавил сразу одиннадцать позиций.

В июле председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев резко улучшил свои позиции в рейтинге «Медиалогии». За месяц он поднялся с 17-го на шестое место. СМИ написали о нем 413 раз, медиаиндекс составил 800,09.

Напомним, в июле Толкачев начал активно вести страницу в социальной сети Facebook. Теперь он активно комментирует многие общественно-политические события региона.

Лидером рейтинга «Медиалогии» стал спикер Московской области Игорь Брынцалов. Он поднялся с восьмого на первое место. Этому поспособствовала большая пресс-конференция о работе Московской областной Думы за пять лет. Из соседей Башкирии лучший результат у председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина: он занял третье место.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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