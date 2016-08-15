Рейтинг спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева резко вырос

В июле председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев резко улучшил свои позиции в рейтинге «Медиалогии». За месяц он поднялся с 17-го на шестое место. СМИ написали о нем 413 раз, медиаиндекс составил 800,09.
Напомним, в июле Толкачев начал активно вести страницу в социальной сети Facebook. Теперь он активно комментирует многие общественно-политические события региона.
Лидером рейтинга «Медиалогии» стал спикер Московской области Игорь Брынцалов. Он поднялся с восьмого на первое место. Этому поспособствовала большая пресс-конференция о работе Московской областной Думы за пять лет. Из соседей Башкирии лучший результат у председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина: он занял третье место.