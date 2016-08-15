Председателя ЦИК Башкирии попросили зарегистрировать «кандидата» за двух гусей

Сегодня в Уфе во время пресс-конференции руководителей центризбиркома Башкирии произошел небольшой казус. В зале неожиданно появился так «называемый кандидат» в Госдуму от Башкирии Азамат Тюлюкбаев, который передал какие-то документы председателю ЦИК Хайдару Валееву, набрал кого-то по телефону и удалился со словами: "Два гуся зарежешь, Хайдар приедет сегодня вечером".
В конверте от "кандидата" была записка: "Хайдар, зарегай кандидата по-бырому".
Шутка герою интернета, судя по реакции Хайдара Валеева, удалась.
Сам Валеев с юмором отнесся к этому небольшому инциденту. По мнению руководителя ЦИК РБ – это часть своего рода предвыборных технологий, у нас страна свободная, и теперь в России возможно все.