Председателя ЦИК Башкирии попросили зарегистрировать «кандидата» за двух гусей

Сегодня в Уфе во время пресс-конференции руководителей центризбиркома Башкирии произошел небольшой казус. В зале неожиданно появился так «называемый кандидат» в Госдуму от Башкирии Азамат Тюлюкбаев, который передал какие-то документы председателю ЦИК Хайдару Валееву, набрал кого-то по телефону и удалился со словами: "Два гуся зарежешь, Хайдар приедет сегодня вечером".