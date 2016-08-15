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Председателя ЦИК Башкирии попросили зарегистрировать «кандидата» за двух гусей

15 августа 2016, 14:22
«Кандидат» в Госдуму от Башкирии Азамат Тюлюкбаев прервал мирный ход встречи с журналистами.

Сегодня в Уфе во время пресс-конференции руководителей центризбиркома Башкирии произошел небольшой казус. В зале неожиданно появился так «называемый кандидат» в Госдуму от Башкирии Азамат Тюлюкбаев, который передал какие-то документы председателю ЦИК Хайдару Валееву, набрал кого-то по телефону и удалился со словами: "Два гуся зарежешь, Хайдар приедет сегодня вечером".

В конверте от "кандидата" была записка: "Хайдар, зарегай кандидата по-бырому".

Шутка герою интернета, судя по реакции Хайдара Валеева, удалась.

Сам Валеев с юмором отнесся к этому небольшому инциденту. По мнению руководителя ЦИК РБ – это часть своего рода предвыборных технологий, у нас страна свободная, и теперь в России возможно все.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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