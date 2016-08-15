Погибшие на трассе «Уфа-Аэропорт» оказались влюблёнными путешественниками

Оказалось, что погибли парень и девушка, а не две девушки, как сообщалось ранее. Ресурс trishurupa пишет, что оба погибших были творческими людьми. Девушка – поэтесса Регина Янчурина из Салавата, парень – гитарист одной из уфимских групп Марсель Исхаков . Оба ехали автостопом на родину погибшей поэтессы.