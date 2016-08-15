Коллегия Верховного суда Башкирии рассмотрит жалобу по бракам до 16 лет

Однако Шайахметов и Бигнов рассчитывают, что еще смогут изменить ситуацию. Они считают, что необходимо убрать действующую статью, чтобы затем установить 16 лет как нижний порог для вступления в брак. В этому году в Госсобрании-Курултае рассматривался законопроекто о возможности вступления в брак с 14-ти лет, однако из-за протестов общественников он был отложен.