Коллегия Верховного суда Башкирии рассмотрит жалобу по бракам до 16 лет

Общественник Рустем Шайахметов и депутат Госсобрания-Курултая республики Рамиль Бигнов подали жалобу в коллегию Верховного суда Башкирии. Они пытались оспорить статью Семейного кодекса республики, согласно которой при особых обстоятельствах в брак могут вступать дети до 16-лет. По их мнению, это позволяет ребенку идти в загс фактически с самого рождения. Суд однако так не посчитал, решив что отмена данной статьи повлечет за собой нарушение прав несовершеннолетних.
- По мнению законодателя данная норма направлена на оказание государственного содействия в развитии ребенка в условиях полноценной семьи у лиц, оказавшихся в исключительной ситуации и не преследует цель нарушения чьих-либо прав, - говорится в определении суда.
Однако Шайахметов и Бигнов рассчитывают, что еще смогут изменить ситуацию. Они считают, что необходимо убрать действующую статью, чтобы затем установить 16 лет как нижний порог для вступления в брак. В этому году в Госсобрании-Курултае рассматривался законопроекто о возможности вступления в брак с 14-ти лет, однако из-за протестов общественников он был отложен.
Рассмотрение жалобы в судебной коллегии Верховного суда состоится в четверг, 19 августа.