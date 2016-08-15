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Дарье Клишиной разрешили выступить на Олимпиаде в Рио

15 августа 2016, 09:51
Международный спортивный арбитраж разрешил российской легкоатлетке выступать на олимпийских играх.

Решение о допуске легкоатлетки Дарьи Клишиной пришло несколько минут назад из спортивного арбитража, где спортсменка оспаривала запрет, вынесенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, Клишина была единственной российской легкоатлеткой, которая была допущена к играм, после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства. Однако 13 августа IAAF запретило спортсменки выступать в международных соревнованиях, ссылаясь на новые обстоятельства допингового скандала. Сегодня спортивный арбитраж удовлетворил апелляционную жалобу спортсменки. Дарья Клишина должна принять участие в соревнованиях уже завтра, 16 августа.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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