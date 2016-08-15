Дарье Клишиной разрешили выступить на Олимпиаде в Рио

Напомним, Клишина была единственной российской легкоатлеткой, которая была допущена к играм, после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства. Однако 13 августа IAAF запретило спортсменки выступать в международных соревнованиях, ссылаясь на новые обстоятельства допингового скандала. Сегодня спортивный арбитраж удовлетворил апелляционную жалобу спортсменки. Дарья Клишина должна принять участие в соревнованиях уже завтра, 16 августа.