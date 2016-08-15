Бюджет Волгоградской области при Бочарове обвалился до уровня 2010 года

Если вас просят в «добровольном порядке» скинуться на строительство очередного объекта, или взимают налоги в двукратном размере, или открыто требуют денег в обмен на отсутствие проблем – у вас есть два варианта: согласиться или пытаться воспротивиться. В последнем случае результат гарантированно предсказуем: судебное преследование, вплоть до криминального, и в результате – процедура банкротства. Если вы выбрали первый вариант, результаты будут ненамного лучше: бремя непроизводственн ых расходов рано или поздно все равно приведет к необходимости свертывания бизнеса, но остается шанс перевести активы в другой регион.