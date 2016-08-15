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Бюджет Волгоградской области при Бочарове обвалился до уровня 2010 года

15 августа 2016, 19:25
Давно замечено, что бизнесмены из военных получаются никакие. Андрей Бочаров, бывший десантник, вот уже три года возглавляет Волгоградскую область. За это время он в полной мере сумел доказать правильность вышеописанного тезиса.

Интернет-издание «Новые Известия» пишет, что поначалу местные бизнесмены были рады новому руководству: они были уверены, что губернатор быстро наведет в области порядок. Порядок действительно был установлен, но достаточно своеобразный, напоминающий отношения между штрафбатом и расстрельной командой. В качестве заградотряда выступают местные налоговики, сильно поднаторевшие за времена правления Бочарова в том, что на полуофициальном языке называется «кошмарить» бизнес.

Если вас просят в «добровольном порядке» скинуться на строительство очередного объекта, или взимают налоги в двукратном размере, или открыто требуют денег в обмен на отсутствие проблем – у вас есть два варианта: согласиться или пытаться воспротивиться. В последнем случае результат гарантированно предсказуем: судебное преследование, вплоть до криминального, и в результате – процедура банкротства. Если вы выбрали первый вариант, результаты будут ненамного лучше: бремя непроизводственных расходов рано или поздно все равно приведет к необходимости свертывания бизнеса, но остается шанс перевести активы в другой регион.

Именно так поступило руководство торговой сети МАН в 2015 году, сменившей в 2015 году прописку в результате наезда налоговой. А ведь сеть была одним из крупнейших доноров местного бюджета!

В результате массового использования таких «военных» методов управления экономикой были вынуждены закрыться сотни малых/средних предпринимателей, включая десятки градообразующих и крупных по местным меркам компаний.

В частности, на грань банкротства поставлено предприятие «Сарептская мельница», завод «Себряковцемент», строительная компания «Синара-Девелопмент», «Волгограднефтемаш», холдинг «АгроИнвест», Волгоградский завод буровых установок.

Не удивительно, что объемы областного бюджета не растут, при этом он уже практически «прописался» в статусе дефицитного, чего ранее не наблюдалось. Гения Бочарова хватило на то, чтобы в 2016 году заштопать дыры с помощью урезания социальных расходов (льгот ветеранам труда, матерям-одиночкам). В 2017 году урезать, скорее всего, будет уже нечего.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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