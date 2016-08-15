Баскетболистов пригласили на кубок Альберта Мифтахова в Уфу

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие команды. Принимающая сторона берет на себя расходы по питанию и проживанию команд-участниц. Предварительные заявки на участие принимаются до 22 августа на электронный адрес [email protected]. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-937-475-16-77.