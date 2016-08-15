Баскетболистов пригласили на кубок Альберта Мифтахова в Уфу

С 9 по 10 сентября в Уфе пройдет кубок Альберта Мифтахова по баскетболу - предсезонный турнир баскетбольного клуба «Уфимец». Игры пройдут в спортивном зале БГАУ по адресу: улица 50-летия Октября, 34.
Альберт Мифтахов - башкирский политик и общественный деятель, который внес большой вклад в развитие баскетбола в Башкирии и создание баскетбольного клуба «Уфимец», сообщают организаторы.
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие команды. Принимающая сторона берет на себя расходы по питанию и проживанию команд-участниц. Предварительные заявки на участие принимаются до 22 августа на электронный адрес [email protected]. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-937-475-16-77.