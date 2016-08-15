mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Баскетболистов пригласили на кубок Альберта Мифтахова в Уфу

15 августа 2016, 16:37
Игры пройдут в начале сентября в спортивном зале Башкирского государственного аграрного университета.

С 9 по 10 сентября в Уфе пройдет кубок Альберта Мифтахова по баскетболу - предсезонный турнир баскетбольного клуба «Уфимец». Игры пройдут в спортивном зале БГАУ по адресу: улица 50-летия Октября, 34.

Альберт Мифтахов - башкирский политик и общественный деятель, который внес большой вклад в развитие баскетбола в Башкирии и создание баскетбольного клуба «Уфимец», сообщают организаторы.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие команды. Принимающая сторона берет на себя расходы по питанию и проживанию команд-участниц. Предварительные заявки на участие принимаются до 22 августа на электронный адрес [email protected]. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-937-475-16-77.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44