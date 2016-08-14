В Башкирии молодые режиссеры поспорят за контракт в театре

- Подобные творческие проекты интересны не только самим театрам. Они требуют определённого уровня подготовки молодых режиссёров, которые заявляют о своём намерении работать в профессиональном репертуарном театре. Ведь это не просто, - рассказал директор Туймазинского театра Фирзат Габидуллин. - Требуется большая профессиональная отдача и от актёров театра, чтобы суметь выучить роль и вжиться в своего персонажа. Этим интересна лаборатория как эксперимент. Мы не знаем, что увидим в финале, но рассчитываем, что лучший эскиз, представленный в лаборатории, станет заявкой на спектакль в нашем театре.