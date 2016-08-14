В Башкирии молодые режиссеры поспорят за контракт в театре

Впервые в башкирском городе Туймазы пройдёт Театральная лаборатория для молодых режиссёров, сообщили в пресс-службе министерства культуры Башкирии.
Туймазинский государственный татарский драматический театр при поддержке Центра современной драматургии и режиссуры РБ организует «Первую театральную лабораторию для молодых режиссёров». Конкурс состоится 24 -27 сентября в городе Туймазы.
Согласно условиям конкурса, молодые режиссеры для участия в творческой лаборатории должны предложить современную пьесу и краткую режиссёрскую экспликацию (не более 1-1,5 стр). Пьеса может быть на русском, башкирском и татарском языках. Длительность отрывка не должно превышать 15 минут, количество занятых актёров - не более пяти.
В течение четырех дней конкурса им предстоит представить на суд экспертов и зрителей полноценный эскиз с элементами декорации, костюмами, светом и звуком. Открытый показ этих отрывков состоится на ежегодной театральной ночи 27 сентября в большом зале городского театра.
- Подобные творческие проекты интересны не только самим театрам. Они требуют определённого уровня подготовки молодых режиссёров, которые заявляют о своём намерении работать в профессиональном репертуарном театре. Ведь это не просто, - рассказал директор Туймазинского театра Фирзат Габидуллин. - Требуется большая профессиональная отдача и от актёров театра, чтобы суметь выучить роль и вжиться в своего персонажа. Этим интересна лаборатория как эксперимент. Мы не знаем, что увидим в финале, но рассчитываем, что лучший эскиз, представленный в лаборатории, станет заявкой на спектакль в нашем театре.
По итогам зрительского голосования и обсуждения дирекция театра подпишет контракт с участником лаборатории на постановку нового спектакля в сезоне 2016-2017 года.
Заявки для участия в конкурсе молодые режиссёры с профессиональным образованием могут подать до 5 сентября - по электронной почте: [email protected]; [email protected]