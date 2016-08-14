Башкирский рапирист побрил главного тренера России по фехтованию

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сдержал свое обещание и побрился наголо после того, как российские саблистки завоевали золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости».
Тренер Мамедов ранее заявил агентству «Р-Спорт», что обещал команде побриться наголо, если российские фехтовальщики завоюют в Рио две золотых медали. Россияне уже выиграли четыре золота - чемпионками Игр стали саблистка Яна Егорян и рапиристка Инна Дериглазова, также командные соревнования в Рио выиграли мужская сборная в рапире и женская команда саблисток.
Ильгар Мамедов выполнил свое обещание после того, как вчера, 13 августа, россиянки в финале командного турнира по фехтованию на саблях победили сборную Украины со счетом 45:30.
Видео с процессом стрижки тренера опубликовано на официальной странице Дома болельщиков олимпийской команды России в Рио в Facebook.
В качестве парикмахеров выступили двукратная чемпионка Рио Яна Егорян и обладатель золотой и бронзовой медали в рапире Тимур Сафин.