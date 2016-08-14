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Башкирский рапирист побрил главного тренера России по фехтованию

14 августа 2016, 11:54
Тимур Сафин и Яна Егорян побрили Ильгара Мамедова.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сдержал свое обещание и побрился наголо после того, как российские саблистки завоевали золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости».

Тренер Мамедов ранее заявил агентству «Р-Спорт», что обещал команде побриться наголо, если российские фехтовальщики завоюют в Рио две золотых медали. Россияне уже выиграли четыре золота - чемпионками Игр стали саблистка Яна Егорян и рапиристка Инна Дериглазова, также командные соревнования в Рио выиграли мужская сборная в рапире и женская команда саблисток.

Ильгар Мамедов выполнил свое обещание после того, как вчера, 13 августа, россиянки в финале командного турнира по фехтованию на саблях победили сборную Украины со счетом 45:30.

Видео с процессом стрижки тренера опубликовано на официальной странице Дома болельщиков олимпийской команды России в Рио в Facebook.

В качестве парикмахеров выступили двукратная чемпионка Рио Яна Егорян и обладатель золотой и бронзовой медали в рапире Тимур Сафин.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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