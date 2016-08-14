Башкирский рапирист побрил главного тренера России по фехтованию

Тренер Мамедов ранее заявил агентству «Р-Спорт», что обещал команде побриться наголо, если российские фехтовальщики завоюют в Рио две золотых медали. Россияне уже выиграли четыре золота - чемпионками Игр стали саблистка Яна Егорян и рапиристка Инна Дериглазова, также командные соревнования в Рио выиграли мужская сборная в рапире и женская команда саблисток.