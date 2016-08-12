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Жительница Белебея призналась в любви женатому мужчине на его машине

12 августа 2016, 10:06
Свои чувства девушке пришлось объяснять в отделении полиции.

Девушка из Белебея оригинальным способом рассказала о своих чувствах своему возлюбленному. С помощью обычного гвоздя девушка написала послание молодому человеку на капоте его же машины.

При этом первым узнала о нежных чувствах его молодая супруга. В конечном итоге парень написал заявление в полицию о порче имущества.

Полицейские вычислили влюблённую и пригласили для дачи объяснений. Выяснилось, что всплеск чувств произошёл после употребления спиртных напитков. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, после оценки ущерба будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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