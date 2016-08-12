Жительница Белебея призналась в любви женатому мужчине на его машине

Полицейские вычислили влюблённую и пригласили для дачи объяснений. Выяснилось, что всплеск чувств произошёл после употребления спиртных напитков. Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, после оценки ущерба будет принято соответствующее процессуальное решение.