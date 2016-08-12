Владимир Путин назначил нового главу администрации президента

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин сегодня уволил с должности главы администрации президента России Сергея Иванова, который занимал этот пост с декабря 2011 года. С сегодняшнего дня Иванов назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.



Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, который ранее был заместителем главы администрации президента.