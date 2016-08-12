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Владимир Путин назначил нового главу администрации президента

12 августа 2016, 15:30
Сергей Иванов стал спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Сегодня в администрации президента России произошли новые кадровые перестановки.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин сегодня уволил с должности главы администрации президента России Сергея Иванова, который занимал этот пост с декабря 2011 года. С сегодняшнего дня Иванов назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, который ранее был заместителем главы администрации президента.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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