В Уфе женщина пожаловалась на "рейдерский захват" дома

Пенсионерка из Уфы Роза Файзуллина уже несколько лет безуспешно борется с управляющей компанией своего дома на ул. Шмидта 16/1. В ноябре 2012 года женщина, недовольная качеством нового дома, создала ТСЖ. Однако затем, как считает Файзуллина, управляющая компания «Интегралжилфондсервис» совершила его «рейдерский захват».
Началось все еще в 2008 году, когда Роза въехала в свою новую квартиру. Радость от этого длилась недолго. Очень скоро выяснилось, что дом построен некачественно. Квартиры промерзали, из пластиковых окон сквозило, в ванной комнате, туалете и на кухне не работала вентиляция. Постепенно, решая эти вопросы, пенсионерка дошла до создания ТСЖ и была избрана ее председателем. Несколько его работников круглосуточно отвечали на вопросы жителей дома и делали все возможное для их комфортного жилья.
- Вокруг дома круглосуточно кипела работа, - рассказала Роза Файзуллина «Медиакорсети». - Стали обращать на нас внимание жители соседних домов, у которых дома находились под коммерческими управляющими компаниями. Кто- то из соседей радовался за нас , кто- то завидовал, а кто-то замышлял захватить ухоженный дом.
В числе последних, как считает Роза, оказалась компания «Интегралжилфондсервис» (ИФЖС). В 2013 году дом, в котором успешно работало ТСЖ, неожиданно перешел в ее управление
- «ИЖФС» в нашем доме нашел неграмотных в вопросах ЖКХ людей, - считает Роза. - Вводил их в заблуждение, инициировал собрание, подделал кворум, сфальцифицировал протокол собрания и в решении записал себя, что фирма ИЖФС избрана в качестве управляющей компанией.
Председатель ТСЖ обратилась в суд. Однако решение было вынесено в пользу "Интегралжилфондсервиса". Созданное ТСЖ было ликвидировано. А новая управляющая компания, как утверждает Роза, еще до решения суда заняла помещение ТСЖ.
- Фирма ИЖФС оказалась однодневкой, через год с ноября 2013 года поменяла название, ИНН, ОГРЭН,расчетный счет, - рассказывает Роза. - О смене управляющей компании собственники даже не знали. Обнаружили копию поддельного протокола собрания жильцов от 27 ноября 2013 года лишь в мае 2015 года. Там написано, что уже другая фирма ИЖФС -3 избрана в качестве управляющей компанией на собрании жильцов. Самое интересное - под этим протоколом стоят подписи тех лиц, которые сфальцифицировали предыдущий протокол собраний собственников, когда было ликвидировано ТСЖ.
Обнаружив протокол, Роза обратилась в прокуратуру, жилстройнадзор и в суд, однако желаемого результата не получила. Судебные разбирательства дошли до Верховного суда РБ, который признал действия ИЖФС законными.
— Что стало и что творится в нашем доме сегодня? По прежнему я живу в торцевой холодной квартире, - грустно рассказывает Роза. - Продолжаю бороться, защищая права и интересы собственников жилья. Самозванец управляющая компания ИЖФС-3 никакой информации о своей деятельности собственникам не представляет. Без согласия собственников сдана в аренду крыша дома разным фирмам сотовой связи. Тарифы завышены. О серъезном дефекте дома, об укреплении фасада, управляющая компания ИЖФС-3 не думает. Я каждое утро, выходя из подъезда, смотрю на стену своего дома со страхом, не падают ли кирпичи, и про себя молюсь богу, чтобы он сохранил и спас наших жильцов от несчастных случаев.
Сейчас пенсионерка в очередной раз обратилась в суд: она подала уточненный иск о нарушениях управляющей компании. Сдаваться она не намерена – она планирует обратиться в федеральные надзорные ведомства, которые, как она надеются, помогут ей доказать правду.
В управляющей компании претензии пенсионерки воспринимают достаточно спокойно, и расценивают ее как обычную "вредительницу".
— На сегодняшний день эта женщина не платит ни копейки за коммунальные услуги, и последовательно ведет к тому, чтобы другие жители дома тоже не платили, причем по данному вопросу уже есть решение суда о взыскании с нее задолженности, но почему-то оно не исполняется, - заявил "Медиакорсети" технический директор ИЖФС-3 Ахтям Нафиков. - Это прямое вредительство всей коммунальной системе города. Дом перешел к нам в управление абсолютно законно: инициатива исходила от группы жильцов во главе со старшим по дому, кворум имелся, большинство проголосовало за нашу компанию, что и доказано в суде. Что касается создания ИЖФС-3, то фирма была создана в ходе развития компании, прежде всего, для удобства жителей. В управлении ИЖФС-3 - девять домов в Затоне, здесь есть отдельный офис, куда жители могут обратиться напрямую и получить помощь намного быстрее, чем если бы они обращались в центральное управление ИЖФС.