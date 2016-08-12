В Уфе женщина пожаловалась на "рейдерский захват" дома

— На сегодняшний день эта женщина не платит ни копейки за коммунальные услуги, и последовательно ведет к тому, чтобы другие жители дома тоже не платили, причем по данному вопросу уже есть решение суда о взыскании с нее задолженности, но почему-то оно не исполняется, - заявил "Медиакорсети" технический директор ИЖФС-3 Ахтям Нафиков. - Это прямое вредительство всей коммунальной системе города. Дом перешел к нам в управление абсолютно законно: инициатива исходила от группы жильцов во главе со старшим по дому, кворум имелся, большинство проголосовало за нашу компанию, что и доказано в суде. Что касается создания ИЖФС-3, то фирма была создана в ходе развития компании, прежде всего, для удобства жителей. В управлении ИЖФС-3 - девять домов в Затоне, здесь есть отдельный офис, куда жители могут обратиться напрямую и получить помощь намного быстрее, чем если бы они обращались в центральное управление ИЖФС.