В Башкирии разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве

Балтачевский межрайонный следственный отдел СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), следует из сообщения ведомства.
Днем 10 августа в одном из домов села Шулганово Татышлинского района Башкирии было найдено тело 78-летнего мужчины с проникающими колото-резаными ранениями. Следствие считает, что возможным убийцей является 55-летний житель этого же села Фанис Набиуллин, который 9 августа продал телефон погибшего на территории Янаульского района.
В настоящее время мужчина разыскивается для проверки на причастность к совершению убийства.