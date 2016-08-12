В Башкирии разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве

Днем 10 августа в одном из домов села Шулганово Татышлинского района Башкирии было найдено тело 78-летнего мужчины с проникающими колото-резаными ранениями. Следствие считает, что возможным убийцей является 55-летний житель этого же села Фанис Набиуллин, который 9 августа продал телефон погибшего на территории Янаульского района.