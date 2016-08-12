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В Башкирии разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве

12 августа 2016, 11:18
Следствие считает, что он убил своего односельчанина.

Балтачевский межрайонный следственный отдел СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), следует из сообщения ведомства.

Днем 10 августа в одном из домов села Шулганово Татышлинского района Башкирии было найдено тело 78-летнего мужчины с проникающими колото-резаными ранениями. Следствие считает, что возможным убийцей является 55-летний житель этого же села Фанис Набиуллин, который 9 августа продал телефон погибшего на территории Янаульского района.

В настоящее время мужчина разыскивается для проверки на причастность к совершению убийства.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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