В администрации Рустэма Хамитова прокомментировали задержание главы Агидели

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе главы Башкирии Рустэма Хамитова, пока рано поднимать вопрос о соответствии главы Агидели Олега Крысина занимаемой должности.
- Необходимо дождаться итогов работы правоохранительных органов, по результатам которых будет приниматься решение о соответствии главы администрации г. Агидели занимаемой должности, – сказал сотрудник пресс-службы. – Необходимо добавить, что администрации Агидели поручено обеспечить бесперебойность функционирования городских служб до принятия кадровых решений.
Олег Крысин был задержан 11 августа по подозрению в получении взятки в 450 тысяч рублей. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.