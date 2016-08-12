mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В администрации Рустэма Хамитова прокомментировали задержание главы Агидели

12 августа 2016, 13:49
В аппарате Хамитова считают, что выводы делать рано.

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе главы Башкирии Рустэма Хамитова, пока рано поднимать вопрос о соответствии главы Агидели Олега Крысина занимаемой должности.

- Необходимо дождаться итогов работы правоохранительных органов, по результатам которых будет приниматься решение о соответствии главы администрации г. Агидели занимаемой должности, – сказал сотрудник пресс-службы. – Необходимо добавить, что администрации Агидели поручено обеспечить бесперебойность функционирования городских служб до принятия кадровых решений.

Олег Крысин был задержан 11 августа по подозрению в получении взятки в 450 тысяч рублей. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44