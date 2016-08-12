ЦБ ограничил «Уралсибу» лицензию на ОСАГО

ЦБ объясняет это решение «неисполнением предписания Банка России».



- Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства, - отмечается в сообщении.