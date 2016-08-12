ЦБ ограничил «Уралсибу» лицензию на ОСАГО

Центральный Банк (ЦБ) России вчера, 11 августа, ограничил действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО АО «Страховая группа «Уралсиб», следует из сообщения регулятора.
ЦБ объясняет это решение «неисполнением предписания Банка России».
- Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства, - отмечается в сообщении.