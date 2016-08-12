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Трагедия на заводе в Башкирии, есть погибшие

12 августа 2016, 17:20
Двое рабочих пострадали во время проведения работ, позже оба скончались в больнице.

Трагедия произошла на Чишминском сахарном заводе вчера днём.

Как сообщили в республиканском управлении следственного комитета, по предварительной информации двое рабочих из подрядной организации занимались очисткой канализации.

Один из нихначал спускаться в колодец без средств защиты и страховки, в результате неосторожных действий он сорвался и упал.

Его напарник, попытавшийся ему помочь, так же пренебрёг безопасностью. В итоге обоих извлекли из колодца уже без сознания и госпитализировали. Но несмотря на старания врачей оба скончались.

Предварительная причина смерти – отравление скопившимися в канализации газами.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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