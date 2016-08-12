Трагедия на заводе в Башкирии, есть погибшие

Трагедия произошла на Чишминском сахарном заводе вчера днём.
Как сообщили в республиканском управлении следственного комитета, по предварительной информации двое рабочих из подрядной организации занимались очисткой канализации.
Один из нихначал спускаться в колодец без средств защиты и страховки, в результате неосторожных действий он сорвался и упал.
Его напарник, попытавшийся ему помочь, так же пренебрёг безопасностью. В итоге обоих извлекли из колодца уже без сознания и госпитализировали. Но несмотря на старания врачей оба скончались.
Предварительная причина смерти – отравление скопившимися в канализации газами.