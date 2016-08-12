Самолет из Сочи мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе из-за грозы

Причиной того, что сегодня утром самолет компании «КрасАвиа», следовавший по маршруту «Сочи-Уфа», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, могла стать гроза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрия Захарова.
- Возможной причиной инцидента могла стать сильная гроза и ливень, однако следователи проверяют все версии произошедшего, оценивается техническое состояние самолета, действия пилотов и наземных диспетчерских служб, - сообщил Захаров.
Напомним, что в результате ЧП никто не пострадал.