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Ростуризм призвал туристов в Таиланде быть осторожнее

12 августа 2016, 13:18
Из-за взрывов в этой стране ведомство решило предостеречь россиян.

Ростуризм призвал российских туристов в Таиланде не посещать многолюдных мест и не покидать мест проживания без необходимости, передает РИА Новости.

- Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на территории Таиланда, быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: не посещать многолюдных мест, не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей, - говорится в сообщении ведомства.

В эти четверг и пятницу в курортных зонах на юге Таиланда произошла серия взрывов и поджогов. Местные власти при этом считают, что это дело рук местных злоумышленников.

На настоящий момент известно, что в результате взрывов погибли четыре человека, более 30 получили ранения. Среди них нет российских граждан.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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