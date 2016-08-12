Ростуризм призвал туристов в Таиланде быть осторожнее

Ростуризм призвал российских туристов в Таиланде не посещать многолюдных мест и не покидать мест проживания без необходимости, передает РИА Новости.
- Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на территории Таиланда, быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: не посещать многолюдных мест, не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей, - говорится в сообщении ведомства.
В эти четверг и пятницу в курортных зонах на юге Таиланда произошла серия взрывов и поджогов. Местные власти при этом считают, что это дело рук местных злоумышленников.
На настоящий момент известно, что в результате взрывов погибли четыре человека, более 30 получили ранения. Среди них нет российских граждан.