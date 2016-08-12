Политологи: В Уфимском округе состоится дуэль между Качкаевым и Ющенко

- В Уфимском одномандатном округе есть два претендента на победу - единоросс Качкаев и коммунист Ющенко. На первого работает высокая узнаваемость и ностальгия уфимцев по временам, когда "в городе был порядок". Сильными сторонами Ющенко является его готовность к ведению реальной низовой работы с избирателями. Число проведённых им дворовых встреч уже превысило сотню. Этим Ющенко отличается от Качкаева, который ограничивается чисто формальным присутствием в округе. На стороне Качкаева – админресурс, - подчеркивает Аббас Галлямов. - Вопрос только в том, сумеют ли республиканские власти эффективно использовать его. Дело в том, что по слухам, Ющенко готовит мощную программу наблюдения - по 3-4 завезённых из соседних регионов наблюдателя на участок. Такая программа дорого стоит и совсем не факт, что Ющенко найдёт на неё деньги, однако если он это все-таки сделает, то подсчёт голосов в этом округе будет относительно честным, а результат может удивить. Впрочем, средний рейтинг ЕР в округе чуть выше, чем у КПРФ, поэтому для победы коммунистам понадобится и программа мобилизации своего избирателя. Сумеют ли они её организовать - это, пожалуй, и является главной интригой кампании в этом округе, - сказал Галлямов.