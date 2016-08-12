Политологи: В Уфимском округе состоится дуэль между Качкаевым и Ющенко

Свое мнение о том, кто станет главным претендентом на думское кресло в Уфимском округе Медиакорсети высказали политологи Аббас Галлямов и Дмитрий Михайличенко.
- В Уфимском одномандатном округе есть два претендента на победу - единоросс Качкаев и коммунист Ющенко. На первого работает высокая узнаваемость и ностальгия уфимцев по временам, когда "в городе был порядок". Сильными сторонами Ющенко является его готовность к ведению реальной низовой работы с избирателями. Число проведённых им дворовых встреч уже превысило сотню. Этим Ющенко отличается от Качкаева, который ограничивается чисто формальным присутствием в округе. На стороне Качкаева – админресурс, - подчеркивает Аббас Галлямов. - Вопрос только в том, сумеют ли республиканские власти эффективно использовать его. Дело в том, что по слухам, Ющенко готовит мощную программу наблюдения - по 3-4 завезённых из соседних регионов наблюдателя на участок. Такая программа дорого стоит и совсем не факт, что Ющенко найдёт на неё деньги, однако если он это все-таки сделает, то подсчёт голосов в этом округе будет относительно честным, а результат может удивить. Впрочем, средний рейтинг ЕР в округе чуть выше, чем у КПРФ, поэтому для победы коммунистам понадобится и программа мобилизации своего избирателя. Сумеют ли они её организовать - это, пожалуй, и является главной интригой кампании в этом округе, - сказал Галлямов.
- В Уфимском избирательном округе многое будет зависеть от явки. Здесь, пожалуй, можно говорить о дуэли, а не о «войне всех против всех в одномандатном формате». Корифей республиканской политики Павел Качкаев будет бороться на своей территории против медийного и квалифицированного Александра Ющенко. О том, что это дуэль, некоторые конкуренты поняли поздно (на мой взгляд, «перевод» Гаджимурада Омарова в Белорецкий округ – равен признанию поражения «справедливороссами» в Уфе). – уверен Дмитрий Михайличенко. - В пользу Ющенко играет его умение создавать позитивный медийный образ, особенно у женщин, а также знание законотворческого процесса. Впрочем, и Павел Качкаев не уступит кандидату от КПРФ в профессионализме. К тому же многие в Уфе ностальгируют по временам, когда Качкаев был мэром города. Для Ющенко как члена партии КПРФ важно мобилизовать пенсионеров, однако возраст Качкаева и его знание проблем Уфы, а также других населенных пунктов (Чишмы, Буздяк, Давлеканово), которые также входят в округ, дает преимущество скорее ему, чем Ющенко, - подчеркнул Михайличенко.