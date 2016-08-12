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Министр образования Башкирии: Второй смены в школах не будет через 10 лет

12 августа 2016, 15:52
По словам Гульназ Шафиковой, пока проблема стоит остро во многих муниципалитетах.

Вторую смену в школах пока удалось ликвидировать лишь в 16-ти муниципалитетах (городах и районах - прим.) региона. Об этом сообщила сегодня министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, выступая на августовском совещании педагогов. В 21 регионе, по ее словам, проблема по-прежнему стоит остро.
- Во многих муниципалитетах решить проблему можно только за счет строительства новых школ, - признала глава образовательного ведомства.
Решить проблему власти намерены с помощью специальной республиканской программы, рассчитанной на десять лет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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