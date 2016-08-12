Министр образования Башкирии: Второй смены в школах не будет через 10 лет

Вторую смену в школах пока удалось ликвидировать лишь в 16-ти муниципалитетах (городах и районах - прим.) региона. Об этом сообщила сегодня министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, выступая на августовском совещании педагогов. В 21 регионе, по ее словам, проблема по-прежнему стоит остро.

- Во многих муниципалитетах решить проблему можно только за счет строительства новых школ, - признала глава образовательного ведомства.

Решить проблему власти намерены с помощью специальной республиканской программы, рассчитанной на десять лет.