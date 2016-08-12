Благовещенский округ: Два бывших кандидата в президенты Башкирии сразятся за голоса

Медиакорсеть продолжает знакомить вас с кандидатами – одномандатниками.
В Башкирии Благовещенский округ №4 изначально рассматривался «Единой Россиtq» для своего кандидата, как проходной и никаких сюрпризов здесь не ожидалось. Главный поисковик республики Ильдар Бикбаев, который два года назад выступил спойлером Рустэма Хамитова на выборах главы Башкирии в душе, наверное, уже праздновал свою победу. Но тут как черт из табакерки из небытия появился бывший руководитель банка «Восток» Рафис Кадыров. Он также известен тем, что дважды баллотировался на пост президента Башкирии. Так в одном округе за голоса избирателей будут сражаться сразу два бывших кандидата в президенты республики.
Конечно, Кадырова в Башкирии уже успели подзабыть. Правда, своими экстравагантными заявлениями вернуть в собственность жителям республики акции 650 предприятий бывший банкир сумел взбудоражить информационное пространство и еще попортит нервы кандидату от партии власти.
Не менее экстравагантного представителя выдвинули «Патриоты России». Бывший уфимский миллиардер, предприниматель Рафаиль Джалилов попытается еще раз попасть в большую политику. Господин Джалилов в прошлом был крупным акционером «Башкирнефтепродукта» (оператора АЗС «Башнефти»), владельцем охранных предприятий «Щит», а ныне является председателем совета директоров АО «Белсталь», владельцем которого в свою очередь является депутат Госсобрания Рамиль Бигнов.
КПРФ в этом округе представляет депутат уфимского горсовета, генеральный директор фирмы «Газ Сервис» Рустам Хафизов. А его коллега по депутатскому корпусу Уфы Вячеслав Рябов выдвинут от ЛДПР. Интересы «Справедливой России» будет защищать один из бывших руководителей Всемирного курултая башкир Валиахмет Бадретдинов, партии Роста – руководитель ассоциации женщин-предпринимателей Башкирии Алла Кузьмина, а «Коммунистов России» - временно неработающий житель соседнего Татарстана Олег Лихачев.
Медиакорсеть обратилась к политологам с просьбой высказать свою точку зрения на то, кто станет вероятным победителем в одномандатных округах республики. Первым свое мнение высказал постоянный эксперт нашего информагентства – политолог Аббас Галлямов.
- Благовещенский округ - один из самых скучных. Ничего интересного там не произойдёт. Кроме протестно-настроенного Ленинского района, все остальные входящие в округ территории проголосуют так, как надо властям. Ленинский район на ситуацию повлиять не сможет. Поскольку никто из кандидатов всерьез протестной повестки не качает и мобилизацией оппозиционного избирателя не занимается, явка здесь будет низкой, - считает Аббас Галлямов. - Её с лихвой перекроет стопроцентная административная мобилизация, которую организуют сельские главы. Серьезного наблюдения, которое могло бы помешать этому сценарию, никто из оппозиционных кандидатов организовать не сможет. Победит здесь единоросс Бикбаев, однако ни он сам, ни избиратели иметь отношения к этой победе не будут. Это будет победа административного ресурса в духе рахимовских времен, примерно такая же, какие в своё время одерживал на этой же территории Урал Рахимов.
В победе Бикбаева не сомневается и политолог Дмитрий Михайличенко.
- Нерешенные социально-экономические проблемы жителей Благовещенского округа дают основание кандидатам от КПРФ Р. Хафизову и от ЛДПР В. Рябову для полноценной мобилизации своего «нишевого» электората. Борьба между ними и ресурсным кандидатом от «Родины» Р. Кадыровым – очень интересна. Против последнего играет давняя история с банком «Восток», ведь многие жители потеряли свои вклады после его ликвидации. Тогда, в середине 1990-х гг., был еще и детский банк «Восток», в котором хранили деньги родители детей. Сейчас же они выросли и обладают избирательным правом. Впрочем, Кадыров может попытаться нейтрализовать эту историю антирахимовской риторикой, хотя это не так актуально, - подчеркивает Дмитрий Михайличенко. - Фаворитом в округе является И. Бикбаев. Участие в выборах президента в 2014 г. дало ему известность среди населения, что выгодно отличает его от остальных кандидатов, а ход нынешней кампании свидетельствует о его активности. Это именно то, в чем нуждаются кандидаты от партии власти. Бикбаев является лидером поискового движения в республике, что добавит ему симпатии ветеранов.