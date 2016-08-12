Благовещенский округ: Два бывших кандидата в президенты Башкирии сразятся за голоса

- Нерешенные социально-экономические проблемы жителей Благовещенского округа дают основание кандидатам от КПРФ Р. Хафизову и от ЛДПР В. Рябову для полноценной мобилизации своего «нишевого» электората. Борьба между ними и ресурсным кандидатом от «Родины» Р. Кадыровым – очень интересна. Против последнего играет давняя история с банком «Восток», ведь многие жители потеряли свои вклады после его ликвидации. Тогда, в середине 1990-х гг., был еще и детский банк «Восток», в котором хранили деньги родители детей. Сейчас же они выросли и обладают избирательным правом. Впрочем, Кадыров может попытаться нейтрализовать эту историю антирахимовской риторикой, хотя это не так актуально, - подчеркивает Дмитрий Михайличенко. - Фаворитом в округе является И. Бикбаев. Участие в выборах президента в 2014 г. дало ему известность среди населения, что выгодно отличает его от остальных кандидатов, а ход нынешней кампании свидетельствует о его активности. Это именно то, в чем нуждаются кандидаты от партии власти. Бикбаев является лидером поискового движения в республике, что добавит ему симпатии ветеранов.