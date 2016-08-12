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Аэропорт Уфы открыл прием после ЧП с самолетом из Сочи

12 августа 2016, 13:57
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт «Уфа» после ЧП с самолетом из Сочи авиакомпании «Красавиа» был открыт в 10.20 минут, сообщает пресс-служба аэропорта. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.

ЧП произошло утром 12 августа в 6,30 минут. Воздушное судно авиакомпании «Красавиа», следовавшее по маршруту Уфа-Сочи, совершило выкат за пределы ВПП на 427 метров. На борту было пассажиров 89 взрослых и 34 ребенка. Пассажиры не пострадали.

При посадке ВС получило сильные повреждения, при эвакуации, проведенной службами аэропорта, иных повреждений получено не было.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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