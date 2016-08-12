Аэропорт Уфы открыл прием после ЧП с самолетом из Сочи

ЧП произошло утром 12 августа в 6,30 минут. Воздушное судно авиакомпании «Красавиа», следовавшее по маршруту Уфа-Сочи, совершило выкат за пределы ВПП на 427 метров. На борту было пассажиров 89 взрослых и 34 ребенка. Пассажиры не пострадали.