Аэропорт Уфы открыл прием после ЧП с самолетом из Сочи

Аэропорт «Уфа» после ЧП с самолетом из Сочи авиакомпании «Красавиа» был открыт в 10.20 минут, сообщает пресс-служба аэропорта. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.
ЧП произошло утром 12 августа в 6,30 минут. Воздушное судно авиакомпании «Красавиа», следовавшее по маршруту Уфа-Сочи, совершило выкат за пределы ВПП на 427 метров. На борту было пассажиров 89 взрослых и 34 ребенка. Пассажиры не пострадали.
При посадке ВС получило сильные повреждения, при эвакуации, проведенной службами аэропорта, иных повреждений получено не было.