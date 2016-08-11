Житель Башкирии пойдёт под суд за нападение на инспектора ГИБДД

Сотрудники ДПС попытались остановить «Ниву», двигающуюся с превышением скорости, но водитель никак не отреагировал на требование инспекторов. В ходе непродолжительной погони на выезде из села Кушнаренково нарушитель не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. При попытке задержания водитель несколько раз ударил полицейского. Как выяснилось позже, Ирек Гайматов находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был лишён прав за аналогичное нарушение.