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Житель Башкирии пойдёт под суд за нападение на инспектора ГИБДД

11 августа 2016, 11:45
Инцидент произошёл в ноябре прошлого года.

Сотрудники ДПС попытались остановить «Ниву», двигающуюся с превышением скорости, но водитель никак не отреагировал на требование инспекторов. В ходе непродолжительной погони на выезде из села Кушнаренково нарушитель не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. При попытке задержания водитель несколько раз ударил полицейского. Как выяснилось позже, Ирек Гайматов находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был лишён прав за аналогичное нарушение.

- Гайнанова обвиняют в преступлении, предусмотренном статьёй 318 уголовного кодекса России, максимальная санкция по статье – 5 лет лишения свободы, – сообщили в прокуратуре, - ранее он был приговорён к обязательным работам за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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