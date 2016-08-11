В Уфе «Справедливая Россия» сообщила о нападении на активиста

- Они сначала провоцировали собравшихся всевозможными выкриками и оскорблениями, затем перешли к более активным действиям, - сообщил руководитель центра Дмитрий Смирнов, - взяли у местных детей мяч и начали пинать его в наших активистов. Когда и на эту провокацию не получили ответа, один из них подбежал к спикеру и несколько раз ударил его по голове.