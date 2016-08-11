В Уфе «Справедливая Россия» сообщила о нападении на активиста

Как сообщили в региональном отделении «Справедливой России», провокация произошла вчера, 10 августа, во время презентации партийного «Центра защиты прав граждан». Во встрече участвовали около 20 жителей микрорайона, на их глазах группа молодых людей напала на одного из активистов.
- Они сначала провоцировали собравшихся всевозможными выкриками и оскорблениями, затем перешли к более активным действиям, - сообщил руководитель центра Дмитрий Смирнов, - взяли у местных детей мяч и начали пинать его в наших активистов. Когда и на эту провокацию не получили ответа, один из них подбежал к спикеру и несколько раз ударил его по голове.
В результате нападения молодой человек получил травмы головы, и несколько рассечений. Как рассказали в партии, сейчас в произошедшем разбираются полицейские.
- В преддверии выборов наши оппоненты поняли, что в рамках работы с населением мы значительно их опережаем, и пытаются сорвать встречи, - говорит Дмитрий Смирнов, - на наш взгляд, нападение носит явный политический характер.
В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что заявление об инциденте поступило, сообщив, что сейчас проводится доследственная проверка.
Однако сама фотография вызывает сомнения. Политолог Габдулла Хамитов объяснил, почему:
- Создается впечатление, что кому-то быстро забинтовали голову и помазали йодом. С другой стороны, человека, может быть, действительно избили и увезли на скорой, а фотография была нужна, вот и попросили кого-то из активистов сыграть роль жертвы.