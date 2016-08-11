В Уфе Савченко научит горожан сдавать нормы ГТО

После официальной части зрителей и участников ждут показательные выступления по хип-хоп аэробике, художественной гимнастике и боксу. В фестивальных соревнованиях примут участие команды предприятий, организаций и подростковых клубов Октябрьского района Уфы. Спортсменов ждут эстафета, легкоатлетический кросс, «семейные старты» в трех номинациях («Папа, мама и ребенок», «Папа и ребенок», «Мама и ребенок»), народные и национальные игры (силовое упражнение «жим лежа», армспорт, дартс, перетягивание каната), соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу и стритболу. Впрочем, принять участие в соревнованиях могут любые желающие.