В Уфе Савченко научит горожан сдавать нормы ГТО

В преддверии Дня физкультурника (он отмечается 13 августа – прим.) в уфимском парке «Кашкадан» сегодня пройдет спортивный фестиваль «Октябрьский район – территория здорового образа жизни». Он начнется в 15.00 уфимского времени, сообщили организаторы.
Специально к празднику в парке «Кашкадан» будет организована мобильная станция выполнения норм ГТО. А откроют праздник послы ГТО: пятикратная чемпионка и рекордсменка Летних Паралимпийских игр 2012 Оксана Савченко и серебряный призер Олимпиады 2006 Алексей Селиверстов.
Оксана Савченко представит комплекс упражнений для подготовки к ГТО. Алексей Селиверстов проведет спортивный конкурс с призами.
- Испытать себя на готовность к труду и обороне гости фестиваля смогут бесплатно, - сообщили организаторы. - Более того, золотые знаки отличия после выполнения норм ГТО дают обладателям преимущества при поступлении и обучении в ВУЗах.
После официальной части зрителей и участников ждут показательные выступления по хип-хоп аэробике, художественной гимнастике и боксу. В фестивальных соревнованиях примут участие команды предприятий, организаций и подростковых клубов Октябрьского района Уфы. Спортсменов ждут эстафета, легкоатлетический кросс, «семейные старты» в трех номинациях («Папа, мама и ребенок», «Папа и ребенок», «Мама и ребенок»), народные и национальные игры (силовое упражнение «жим лежа», армспорт, дартс, перетягивание каната), соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу и стритболу. Впрочем, принять участие в соревнованиях могут любые желающие.