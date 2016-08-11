В Уфе отремонтируют велосипедную дорожку на улице Менделеева

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 28 августа определится с компанией, которая займется ремонтом велосипедной дорожки по улице Менделеева, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит заменить на участке от улицы Сагита Агиша до ООТ «Трамплин» деформированное асфальтобетонное покрытие, бортовые камни и т. д. Работы должны завершиться к декабрю этого года.
Начальная цена контракта 16,75 млн руб. Финансирует контракт городской бюджет.