В Белорецке начал работу Центр защиты прав граждан «Справедливой России»

- Подписание таких соглашений - это некое шоу, которое партия власти и чиновники используют, чтобы расслабить избирателей. Это все фикция и ложь, и нет никакого смысла участвовать в этом балагане. В Конституции России уже записано, что выборы должны проходить по закону и априори должны быть честными. Фальсификация выборов – это уголовное преступление. А тут в Белый дом вызывают главу администрации и показывают нужный список и говорят: «Ты понял, иди работай». 200 лет назад такого не было, а сейчас такое происходит. Главы администрации, представители ТИКов и УИКов сами себя унижают и позволяют с собой так обращаться. Выборы должны быть прозрачными, а не фальшивыми. Тем более сейчас, когда нужно консолидировать все общество, - отметил Гаджимурад Омаров.