В Белорецке начал работу Центр защиты прав граждан «Справедливой России»

На минувшей неделе в Белорецке начал свою работу Центр защиты прав граждан «Справедливой России». На его открытии побывал лидер избирательного списка партии в Башкирии на выборах в Госдуму Гаджимурад Омаров, который отметил высокий уровень специалистов центра. Здесь люди смогут получить юридическую консультацию, сюда могут обратиться со своими проблемами.
- Восхищает и изумляет природа Башкирии. По пути в Белорецк мы увидели такие удивительные места. И сразу возникает мысль, а почему в этом районе не развивается туризм, который мог бы решить многие экономические и социальные проблемы региона. Для этого есть все природные условия и колоссальные возможности. Один действующий горнолыжный курорт – это не показатель развития туризма. Их можно и нужно строить, чтобы россияне ездили кататься на лыжах не в Европу, а сюда в Башкирию. Тогда появятся и новые рабочие места для местных жителей, будет развиваться вся инфраструктура - считает Гаджимурад Омаров.
Политика поразила и отсталость сельского хозяйства.
- Когда едешь и видишь вдоль дороги заброшенные дома, заколоченные окна - сердце сжимается. Ведь люди вынуждены были покинуть свой родной кров в поисках лучшей жизни, и надо бить тревогу по этому поводу. Допустим, они поехали в Белорецк, который сам испытывает большие проблемы с занятостью населения. Мощности металлургического комбината загружены по минимуму, рабочих сокращают и народ естественно озлоблен – отмечает Гаджимурад Омаров. – И знаете, было страшно услышать слова одной из жительниц Белорецка, которая на мой вопрос: «А чем занята молодежь?», ответила: «А вы идите на кладбище, там многие из них покоятся». Молодое поколение в городе из-за отсутствия работы попросту спивается и умирает. Сейчас, что на дворе средневековье, что ли? Куда смотрит местная власть, зачем она там поставлена?
Политик подчеркнул, что несмотря на все трудности, в Белорецке живут гостеприимные люди, очень образованные. Он восхищен, с каким энтузиазмом и любовью к своей профессии работают в школах учителя. Особенно Омаров отметил директора местной 21-й школы, которого он считает Героем России.
- Учебное заведение, при небольших финансовых возможностях добивается каких-то фантастических высот в преподавании. Здесь работают настоящие патриоты страны, - сказал он.
Тягостное впечатление осталось у Гаджимурада Омарова от посещения города Межгорье. Это закрытая территория, где находятся специальные военные объекты.
- Отношение местной власти к своим жителям можно назвать равнодушным, - отметил Омаров. – Город разделен на две части, чтобы доехать до поликлиники, до которой 35 км пенсионеры вынуждены вызывать машину, платить по 1000 рублей при мизерной пенсии. В Межгорье много огромных пустующих зданий, бывших военных объектов. И кто мешает местной власти сделать там поликлинику, культурный центр? В городе много проблем, а люди даже в глаза не видели своих депутатов. Поэтому очень важно понимать, что нужно приходить на выборы и избирать людей, которые будут реально бороться и решать проблемы своего округа на федеральном уровне.
Дорогу Уфа-Белорецк Омаров сравнил с поездкой на ралли. Много ям, колдобин, там, где идет ремонт, нет дорожных знаков. Поэтому происходит много аварий, погибают люди. На этих 200 километрах лежат десятки уголовных дел, те, кто отвечает за эту дорогу, проявляют преступную халатность, считает политик.
Во время брифинга журналисты спросили мнение Гаджимурада Омарова о соглашении «За честные выборы», который в Башкирии подписали представители 9 партий. А «Справедливая Россия» отказалась от участия в этом мероприятии.
- Подписание таких соглашений - это некое шоу, которое партия власти и чиновники используют, чтобы расслабить избирателей. Это все фикция и ложь, и нет никакого смысла участвовать в этом балагане. В Конституции России уже записано, что выборы должны проходить по закону и априори должны быть честными. Фальсификация выборов – это уголовное преступление. А тут в Белый дом вызывают главу администрации и показывают нужный список и говорят: «Ты понял, иди работай». 200 лет назад такого не было, а сейчас такое происходит. Главы администрации, представители ТИКов и УИКов сами себя унижают и позволяют с собой так обращаться. Выборы должны быть прозрачными, а не фальшивыми. Тем более сейчас, когда нужно консолидировать все общество, - отметил Гаджимурад Омаров.
Партия «Справедливая Россия» имеет свой потенциал и своих сторонников.
- На этих выборах мы не позволим ни одному чиновнику украсть наши голоса. Мы будет противостоять фальсификаторам, которые нарушают и закон, и Конституцию. Люди, которые болеют своей душой и сердцем за Башкирию, должны обязательно прийти 18 сентября на избирательные участки и выбрать самых достойных, - сказал в заключение Гаджимурад Омаров.