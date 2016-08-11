В Башкирии пенсионер перечислил мошенникам почти два миллиона рублей

Первый транш в размере 23 тысяч рублей был переведён на счёт злоумышленника в тот же день. Почти каждый день к пенсионеру поступали звонки от «страховых агентов», просивших оплатить очередной «взнос». В конечном итоге у пенсионера закончились сбережения, и он обратился к родственникам с просьбой одолжить ему деньги на очередной перевод, тогда они-то и заподозрили неладное.