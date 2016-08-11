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В Башкирии пенсионер перечислил мошенникам почти два миллиона рублей

11 августа 2016, 16:33
Республиканское МВД расследует мошенничество в крупном размере.

Как сообщили в региональном ведомстве, 69-летний житель города Октябрьский, потерял почти 2 миллиона рублей из-за пристрастия к биологически-активным добавкам (БАД).

На протяжении нескольких лет пенсионер принимал БАДы производства одной из популярных фирм. Весной этого года с ним связался молодой человек и рассказал, что эта фирма обманывала своих клиентов на протяжении нескольких лет, и теперь мужчине полагается компенсация в несколько миллионов рублей. Но чтобы её получить, нужно оплатить страховые взносы.

Первый транш в размере 23 тысяч рублей был переведён на счёт злоумышленника в тот же день. Почти каждый день к пенсионеру поступали звонки от «страховых агентов», просивших оплатить очередной «взнос». В конечном итоге у пенсионера закончились сбережения, и он обратился к родственникам с просьбой одолжить ему деньги на очередной перевод, тогда они-то и заподозрили неладное.

Сейчас сотрудники МВД проводят следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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