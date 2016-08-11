В Башкирии пенсионер перечислил мошенникам почти два миллиона рублей

Как сообщили в региональном ведомстве, 69-летний житель города Октябрьский, потерял почти 2 миллиона рублей из-за пристрастия к биологически-активным добавкам (БАД).
На протяжении нескольких лет пенсионер принимал БАДы производства одной из популярных фирм. Весной этого года с ним связался молодой человек и рассказал, что эта фирма обманывала своих клиентов на протяжении нескольких лет, и теперь мужчине полагается компенсация в несколько миллионов рублей. Но чтобы её получить, нужно оплатить страховые взносы.
Первый транш в размере 23 тысяч рублей был переведён на счёт злоумышленника в тот же день. Почти каждый день к пенсионеру поступали звонки от «страховых агентов», просивших оплатить очередной «взнос». В конечном итоге у пенсионера закончились сбережения, и он обратился к родственникам с просьбой одолжить ему деньги на очередной перевод, тогда они-то и заподозрили неладное.
Сейчас сотрудники МВД проводят следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).