В Башкирии более 700 миллионов рублей добавят на строительство школ

Правительство Башкирии внесло изменения в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП). Общая сумма РАИП увеличилась на 1 млрд руб, 714 млн из которых будет выделено на образование, следует из сообщения на сайте правительства РБ.
По словам главы республики Рустэма Хамитова, средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ для ликвидации второй смены в школах.
Еще 210 млн руб выделят на развитие водного хозяйства в республике, также дополнительные средства предусмотрены для сферы ЖКХ.
Кроме этого правительство планирует оптимизировать структуру расходов средств РАИП: неизрасходованные средства по ряду проектов будут перераспределены в пользу строительства социально значимых объектов.
Общий объем РАИП в 2016 году с учетом изменений составит 12,5 млрд рублей.