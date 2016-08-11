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В Башкирии более 700 миллионов рублей добавят на строительство школ

11 августа 2016, 12:02
Внесены изменения в Республиканскую адресную инвестиционную программу.

Правительство Башкирии внесло изменения в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП). Общая сумма РАИП увеличилась на 1 млрд руб, 714 млн из которых будет выделено на образование, следует из сообщения на сайте правительства РБ.

По словам главы республики Рустэма Хамитова, средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ для ликвидации второй смены в школах.

Еще 210 млн руб выделят на развитие водного хозяйства в республике, также дополнительные средства предусмотрены для сферы ЖКХ.

Кроме этого правительство планирует оптимизировать структуру расходов средств РАИП: неизрасходованные средства по ряду проектов будут перераспределены в пользу строительства социально значимых объектов.

Общий объем РАИП в 2016 году с учетом изменений составит 12,5 млрд рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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