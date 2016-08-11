Строительство домов в микрорайоне Дема-9 в Уфе будет возобновлено

Конфликт мэрии и застройщиков стал причиной многочисленных акций протестов дольщиков, которые активно освещались в местных СМИ. Часть покупателей квартир винила в происходящем лично первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова. Другая – была уверена в том, что и чиновники, и застройщик виноваты в равной степени. Сейчас в мэрии подчеркивают, что если бы застройщик не привлекал к этой проблеме столько внимания, вопрос был бы решен намного раньше.