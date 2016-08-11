Строительство домов в микрорайоне Дема-9 в Уфе будет возобновлено

Администрация Уфы наконец продлила договор аренды застройщику микрорайона Дема-9 – компании «Крона». Городские власти долгое время отказывалась это сделать. Объясняли они это тем, что строительный инвестор не проводил повторное межевание и оформление прав на незавершенные объекты. Такие требования установлены поправками в Земельный кодекс от марта прошлого года.
— В результате переговоров в мае «Крона» зарегистрировала право собственности на два объекта незавершенного строительства, а в июле – еще на пять объектов, – сообщила сегодня пресс-служба администрации города. - В настоящее время заключен договор аренды двух земельных участков, направлено уведомление о готовности проектов договоров аренды еще пяти земельных участков.
Конфликт мэрии и застройщиков стал причиной многочисленных акций протестов дольщиков, которые активно освещались в местных СМИ. Часть покупателей квартир винила в происходящем лично первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова. Другая – была уверена в том, что и чиновники, и застройщик виноваты в равной степени. Сейчас в мэрии подчеркивают, что если бы застройщик не привлекал к этой проблеме столько внимания, вопрос был бы решен намного раньше.
— Если бы не деструктивная позиция застройщика, то данный вопрос был бы решен в рабочем порядке еще в 2015 году, без привлечения ажиотажного внимания со стороны прессы, волнений и переживаний со стороны дольщиков, – говорится в сообщении.