Очередь на жилье в Башкирии будут сокращать за счет бизнеса и граждан

- В ближайшие несколько лет нам надо активно заниматься этой проблемой, - отметил он. - Понятно, что для её решения нужны большие ресурсы – десятки, сотни миллиардов рублей. Таких денег в бюджете республики нет, и проблему очередников можно решить только с использованием средств бизнес-структур, муниципальных ресурсов и денег граждан.