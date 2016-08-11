Очередь на жилье в Башкирии будут сокращать за счет бизнеса и граждан

В Башкирии в очереди на жилье сейчас почти 90 тысяч граждан, и ближайшие 5-10 лет ее необходимо кардинально сократить. Однако в бюджете необходимые средства на это найти невозможно, заявил сегодня глава региона Рустэм Хамитов на церемонии награждения работников строительной сферы.
- В ближайшие несколько лет нам надо активно заниматься этой проблемой, - отметил он. - Понятно, что для её решения нужны большие ресурсы – десятки, сотни миллиардов рублей. Таких денег в бюджете республики нет, и проблему очередников можно решить только с использованием средств бизнес-структур, муниципальных ресурсов и денег граждан.
Хамитов также сообщил, что у властей есть несколько вариантов деятельности в этом направлении. Сейчас готовится соответствующий план.