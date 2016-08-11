Глава Башкирии предложил в школах ввести занятия с лошадьми

– Башкортостан всегда связывали с лошадьми. И сейчас у нас самое большое поголовье в России. А массового распространения нет, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня много детей, которые лошадь вживую не видели. Я уж не говорю, что ухаживали за ними. Восстановить бы этот интерес, через любовь к лошадям привязать к родным местам, родной природе.