Глава Башкирии предложил в школах ввести занятия с лошадьми

Накануне глава республики во время своей поездки в Мелеузовский район предложил создать Центр иппотерапии на базе местного конноспортивного комплекса «Тулпар». По словам специалистов, для его успешной работы будет необходимо оборудовать медицинский кабинет, комнаты отдыха и построить небольшой манеж.
Напомним, что ранее еще в начале своего первого срока на посту руководителя региона Рустэм Хамитов вынашивал идею такого центра. Тогда в качестве площадки был выбран 119 уфимский конезавод. 5 августа 2013 года, посещая Уфимский район, Хамитов заявил, что на территории завода «можно сделать красивую, интересную территорию для отдыха, для разведения лошадей».
- Там можно построить большие, современные, красивые, развлекательные комплексы семейного типа, - сказал он тогда. Однако идея, так и осталась на бумаге и не нашла своего практического воплощения.
Мелеузовский конноспортивный комплекс «Тулпар»также нуждается в капитальном ремонте.
Хамитов попросил руководство «Тулпара» подготовить предложения по реконструкции с учётом открытия дополнительного отделения по вольтижировке (олимпийского вида конного спорта) и создания Центра иппотерапии.
Кроме этого, по мнению главы Башкирии, необходимо внедрять факультативные занятия с лошадьми в школах.
– Башкортостан всегда связывали с лошадьми. И сейчас у нас самое большое поголовье в России. А массового распространения нет, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня много детей, которые лошадь вживую не видели. Я уж не говорю, что ухаживали за ними. Восстановить бы этот интерес, через любовь к лошадям привязать к родным местам, родной природе.