Аномальная жара в Башкирии: в выходные ожидается до + 38°С

В Башкирии с 12 по 14 августа сохранится жаркая погода с температурой воздуха до 30-35°С, сообщает Башгидромет. В южных и западных районах ожидается аномально жаркая погода — температура воздуха прогреется до 38°С.
Из-за жаркой погоды в 11 районах республики (Аскинский, Белокатайский,Нуримановский, Илишевский, Уфимский, Архангельский, Федоровский, Мелеузовский, Кугарчинский, Зилаирский, Хайбуллинский) введен 5-й чрезвычайный класс пожароопасности.
Башгидромет отмечает, что среднесуточная температура воздуха в первой декаде августа в Башкирии была выше нормы на 6,7°С.
В Аскинском, Илишевском, Бирском, Нуримановском, Иглинском, Архангельском, Белорецком, Стерлитамакском, Куюргазинском, Кугарчинском, Зилаирском районах республики наблюдалась аномально жаркая погода с превышением среднесуточных температур на 7-8°С. Осадков выпало значительно меньше нормы - на43%.