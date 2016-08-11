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Аномальная жара в Башкирии: в выходные ожидается до + 38°С

11 августа 2016, 16:27
Уже в 11 районах республики введен 5-й класс пожароопасности.

В Башкирии с 12 по 14 августа сохранится жаркая погода с температурой воздуха до 30-35°С, сообщает Башгидромет. В южных и западных районах ожидается аномально жаркая погода — температура воздуха прогреется до 38°С.

Из-за жаркой погоды в 11 районах республики (Аскинский, Белокатайский,Нуримановский, Илишевский, Уфимский, Архангельский, Федоровский, Мелеузовский, Кугарчинский, Зилаирский, Хайбуллинский) введен 5-й чрезвычайный класс пожароопасности.

Башгидромет отмечает, что среднесуточная температура воздуха в первой декаде августа в Башкирии была выше нормы на 6,7°С.

В Аскинском, Илишевском, Бирском, Нуримановском, Иглинском, Архангельском, Белорецком, Стерлитамакском, Куюргазинском, Кугарчинском, Зилаирском районах республики наблюдалась аномально жаркая погода с превышением среднесуточных температур на 7-8°С. Осадков выпало значительно меньше нормы - на43%.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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