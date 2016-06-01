В России начал действовать закон о «дальневосточном гектаре»

Воспользоваться правом бесплатного получения земельного участка на Дальнем Востоке с 1 июня могут только жители девяти муниципальных районов в регионах Дальнего Востока. Что они и сделали. Заявки регистрируются на специальном портале - НаДальнийВосток.рф. В 14.00 уфимского времени там уже была зарегистрирована 81 заявка.
Остальные жители Дальнего Востока получат право на бесплатный гектар земли с 1 октября 2016 года. А жители других регионов страны, в том числе и Башкирии – с 1 февраля 2017 года.
Земля пока выделяется в «пилотных» районах: это Нерюнгринский район Якутии, Ольский район Магаданской области, Тымовский район Сахалинской области, Архаринский район Амурской области, Амурский район Хабаровского края, Усть-Большерецкий район Камчатского края, Октябрьский район Еврейской АО, Ханкайский район Приморского края и Анадырский район Чукотского АО общей площадью 8 млн 416,7 тысячи гектаров земли.
Как утверждают чиновники, эти районы обеспечены транспортной доступностью и на их территории частично есть инфраструктура.
По закону новым владельцам участков может помочь государство, если существующей инфраструктуры земель недостаточно.
- В законе заложена норма о том, что если компактно выбраны гражданами России 20 и более земельных участков, то субъекты РФ оказывают содействие в формировании инфраструктуры, - цитирует ТАСС слова министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.