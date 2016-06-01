В России начал действовать закон о «дальневосточном гектаре»

Воспользоваться правом бесплатного получения земельного участка на Дальнем Востоке с 1 июня могут только жители девяти муниципальных районов в регионах Дальнего Востока. Что они и сделали. Заявки регистрируются на специальном портале - НаДальнийВосток.рф. В 14.00 уфимского времени там уже была зарегистрирована 81 заявка.