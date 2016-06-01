В Башкирии заместителям глав администраций могут запретить иметь счета за границей

Законодательную инициативу внес член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Михаил Васильев. Он предлагает внести изменения в ряд федеральных законодательных актов.

- Сейчас запрет действует только на глав администраций, между тем их заместители, замещая руководителей в отдельные периоды, могут также подвергаться воздействию коррупциогенных факторов, - пояснил председатель комитета Румиль Азнабаев.

В случае если у заместителя главы будут найдены иностранные счета, его предлагается увольнять.

Инициатива башкирского депутата предварительно была направлена в Законодательный совет российского парламента и получила там одобрение. В комитете депутаты сегодня также поддержали ее единогласно.