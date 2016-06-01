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В Башкирии заместителям глав администраций могут запретить иметь счета за границей

1 июня 2016, 13:02
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии сегодня рассмотрели законодательную инициативу о противодействии коррупции в части ограничений для заместителей глав муниципалитетов. Им предлагается запретить иметь счета в иностранных банках. Сейчас запрет на это действует только в отношении руководителей администраций.

Законодательную инициативу внес член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Михаил Васильев. Он предлагает внести изменения в ряд федеральных законодательных актов.
- Сейчас запрет действует только на глав администраций, между тем их заместители, замещая руководителей в отдельные периоды, могут также подвергаться воздействию коррупциогенных факторов, - пояснил председатель комитета Румиль Азнабаев.
В случае если у заместителя главы будут найдены иностранные счета, его предлагается увольнять.
Инициатива башкирского депутата предварительно была направлена в Законодательный совет российского парламента и получила там одобрение. В комитете депутаты сегодня также поддержали ее единогласно.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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