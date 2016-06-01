В Башкирии растет число преступлений против детей

- Мы анализировали законодательство, которое помогало улучшить ситуацию (с преступлениями против детей – прим.ред.) Очень неплохая мера – ограничение времени пребывания детей на улице, так называемый «комендантский час». И целый ряд субъектов, которые пошли по этому пути, сегодня имеют хорошую статистику в плане уменьшения преступлений в отношении несовершеннолетних и преступлений, которые совершили сами ребята. Кроме того, безусловно, должно быть неприятие в обществе жестокого обращения к детям. Очень много случаев, когда ребенок годами терпит насилие в собственной семье, и к этому равнодушны соседи, общество. Преступления связаны с низким уровнем культуры, несформированностью поведения человека. Я думаю, это огромный пласт работы, прежде всего воспитательной. И начинать ее надо не со взрослыми уже, а с нашими малышами в детском саду, которые должны понимать, что обижать человека, оскорблять его – это плохо.