В Башкирии растет число преступлений против детей

В регионе ежегодно совершается несколько сотен преступлений против несовершеннолетних. По данным Следственного комитета РБ, за последние три года их совершено 1095. При этом их число растет. Если в 2013 году было возбуждено 260 уголовных дел, то в 2014 - 364, а в 2015 - 471.
Чаще всего детей насилуют: по статьям 131-135 УК РФ за последние три года совершено 593 преступления, из них в прошлом году - 253. Совершаются и другие преступления против детей:
- по статье «убийство» ребенка возбуждено 21 дело,
- «причинение смерти по неосторожности» - 52,
- «доведение до самоубийства» - 19,
- «причинение тяжкого вреда здоровья опасного для жизни» - 15.
Всего за три года в суд передано 626 уголовных дел по этим статьям уголовного кодекса.
2015 год
10 апреля: В Аскинском районе мать зарезала двухгодовалую дочь
В апреле прошлого года республику потрясла новость о жетском убийстве двухгодовалой девочки. Ребенка зарезала собственная мать. 10 апреля она закрылась с девочкой в бане личного подсобного хозяйства. Опустив голову малышку в ведро с водой, женщина ударила ее ножом в живот. От полученного ранения ребенок умер на месте. В отношении матери следком Башкирии возбудил уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
22 мая: В Уфимском районе 10-летнего мальчка убили за попрошайничество
В лесу около Юматово 37-летний пьяный мужчина изнасиловал и убил мальчика десяти лет. По версии следствия, он сделал это за то, что ребенок просил у него деньги. Вечером 22 мая он шел по поселку Юматово и увидел ребят, выпрашивающих у прохожих деньги. Мужчина разозлился и прикрикнул на них, угрожая им ножом. Дети разбежались, а 10-летний мальчик подбежал к нему и продолжал просить сто рублей. Мужчина ответил, что деньги у него дома, и повел ребенка короткой дорогой через лес. По дороге он изнасиловал ребенка, затем убил, присыпал тело землей и ушел домой.
21 сентября: В Уфе изнасилована и убита 11-летняя Виолетта Токарчук
Это преступление стало самым громким за последние полтора года. Жестокое убийство взбудоражило весь город. Педофил Александр Валеткин напал на 11-летнюю девочку, идущую в школу, на улице Краснодонской. Мужчина закрыл ей рот и нос своей рукой, после чего затащил в проем между металлических гаражей. Там он изнасиловал ребенка. Опасаясь, что его посадят, Валеткин задушил девочку. После этого он похитил ее мобильник и скрылся с места происшествия. Его нашли через несколько дней по частицам кожи, которые он оставил на теле Виолетты.
В ходе следствия был выявлен еще один ужасающий факт. Оказывается, в феврале 2014 года Валеткин изнасиловал еще одного ребенка. У моста через озеро Долгое он напал на 10-летнюю девочку и изнасиловал ее. Как и Виолетту, он пытался ее задушить, но она быстро потеряла сознание. Подумав, что школьница мертва, педофил ушел. Однако девочка позже очнулась и добралась до дома, сообщила о случившемся родителям. Преступление оставалось не раскрытым, как совершенное в условиях неочевидности.
Валеткин ранее был четыре раза судим, в том числе дважды за изнасилование несовершеннолетних.
17 октября
В Уфе педофил изнасиловал двух девочек 13-ти и 14-ти лет
В октябре в подъезде по адресу ул. Королева, 13, неизвестный мужчина напал на восьмиклассницу. Он втолкнул 14-летнюю девочку в лифт и совершил с ней развратные действия. Девочка закричала, и он убежал. 18 октября, зайдя в подъезд дома № 46/1 по ул. Р. Зорге за 13-летней девочкой, между первым и вторым этажами он совершил с ней развратные действия без применения насилия. Ребенок закричал, подозреваемый скрылся. Свою вину он признал.
30 октября
В Уфе отчим надругался над девятилетней падчерицей
В октябре следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего уфимца. Мужчина надругался над своей 9-летней падчерицей.
- С целью удовлетворения своих низменных потребностей он совершил насильственные действия над девочкой, - сообщили в следкоме.
7 декабря
В Уфимском районе 11-летняя девочка забеременела от педофила
Шокирующий случай произошел в поселке Авдон Уфимского района республики. Здесь 26-летний мужчина вступил в половую связь с 11-летней школьницей. В результате девочка забеременела. Об этом узнали ее родители и обратились в больницу. Уже оттуда информацию направили в полицию. Беременность решено было прервать. Местные СМИ сообщали, что родители были в курсе того, что ребенок общается со взрослым мужчиной, но не препятствовали этому. Тем не менее уголовное дело было возбуждено и направлено в суд.
2016 год
15 апреля
Пенсионер попытался совратить семилетнюю девочку
Портал fn24.ru сообщил о том, что в Толбазах 60-летний дед пытался изнасиловать семилетнюю дочку своего племянника. Пьяный мужчина сорвал яблоко и розу и заманил ребенка в сарай. Там он совершил с ней развратные действия. Всю правду о произошедшем в тот день девочка отважилась рассказать матери спустя 12 дней. Та в свою очередь сообщила обо всем в правоохранительные органы. Уголовное дело передано в суд. За насильственные действия сексуального характера пенсионеру грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
13 мая
Педофил развратил четырех воспитанников приюта
В отношении 50-летнего жителя Учалов возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия» и «иные насильственные действия сексуального характера».17 апреля пьяный мужчина, у стадиона школы развратил четырех воспитанников социального приюта в возрасте от 9 до 15 лет.
Мужчине предъявлено обвинение. Назначена комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Педофила поместили в психиатрический стационар.
Лидия Гумерова, член Совета Федерации от Башкирии, бывший Уполномоченный по правам детей в республике прокомментировала Медиакорсети ситуацию:
- Мы анализировали законодательство, которое помогало улучшить ситуацию (с преступлениями против детей – прим.ред.) Очень неплохая мера – ограничение времени пребывания детей на улице, так называемый «комендантский час». И целый ряд субъектов, которые пошли по этому пути, сегодня имеют хорошую статистику в плане уменьшения преступлений в отношении несовершеннолетних и преступлений, которые совершили сами ребята. Кроме того, безусловно, должно быть неприятие в обществе жестокого обращения к детям. Очень много случаев, когда ребенок годами терпит насилие в собственной семье, и к этому равнодушны соседи, общество. Преступления связаны с низким уровнем культуры, несформированностью поведения человека. Я думаю, это огромный пласт работы, прежде всего воспитательной. И начинать ее надо не со взрослыми уже, а с нашими малышами в детском саду, которые должны понимать, что обижать человека, оскорблять его – это плохо.
В плане ужесточения законодательства я считаю, что любое преступление против детей должно караться самым жестоким образом. Если в отношении экономических преступников мы делаем наказание более либеральным, то в отношении детей, я думаю, здесь напротив надо идти по пути ужесточения.