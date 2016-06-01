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МВД И ФСБ задержали 50 хакеров по подозрению в хищении 1,7 миллиардов рублей

1 июня 2016, 15:10
Сотрудники ФСБ и МВД России и задержали преступную группу, занимавшуюся похищением денежных средств с банковских счетов с помощью вирусной программы. Установленная сумма похищенных средств - 1,7 млрд руб.

В результаты оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели 86 обысков на территории 15 субъектов Российской Федерации.

- Сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России задержаны 50 подозреваемых в совершении многочисленных хищений денежных средств с расчётных счетов юридических лиц, а также с корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений с использованием вредоносного программного обеспечения – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- С помощью вредоносной программы злоумышленниками было похищено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей со счетов российских финансовых учреждений, - уточнили в пресс-службе ФСБ России.

Хакеры подозреваются в организации целевых атак на инфраструктуру кредитно-финансовых и государственных учреждений и совершение хищения денежных средств. Только в ходе операции полицейские смогли предотвратить хищение 2,276 млрд рублей, общая сумма ущерба, причинённого группировкой, устанавливается.

Видео задержания преступной группы

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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