МВД И ФСБ задержали 50 хакеров по подозрению в хищении 1,7 миллиардов рублей

В результаты оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели 86 обысков на территории 15 субъектов Российской Федерации.
- Сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России задержаны 50 подозреваемых в совершении многочисленных хищений денежных средств с расчётных счетов юридических лиц, а также с корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений с использованием вредоносного программного обеспечения – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- С помощью вредоносной программы злоумышленниками было похищено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей со счетов российских финансовых учреждений, - уточнили в пресс-службе ФСБ России.
Хакеры подозреваются в организации целевых атак на инфраструктуру кредитно-финансовых и государственных учреждений и совершение хищения денежных средств. Только в ходе операции полицейские смогли предотвратить хищение 2,276 млрд рублей, общая сумма ущерба, причинённого группировкой, устанавливается.
Видео задержания преступной группы