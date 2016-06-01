МВД И ФСБ задержали 50 хакеров по подозрению в хищении 1,7 миллиардов рублей

- Сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России задержаны 50 подозреваемых в совершении многочисленных хищений денежных средств с расчётных счетов юридических лиц, а также с корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений с использованием вредоносного программного обеспечения – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.