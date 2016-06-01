Курение в машине могут запретить

Кроме того, за выброшенные из окна автомобиля окурки тоже могут ввести наказание - оно составит 5 тысяч рублей при первом нарушении, а за повторную оплошность - 10 тысяч рублей либо исправительные работы сроком от 20 до 40 часов. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект с поправками в федеральный КоАП.