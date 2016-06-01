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Курение в машине могут запретить

1 июня 2016, 14:29
Курение в салоне автомобиля могут запретить только в том случае, когда там сидят несовершеннолетние. Минздрав выдвинул эту инициативу в рамках борьбы с курением, которая продлится до 2020 года. Поправки в законодательство пока не приняты.

Кроме запрета на курение в автомобиле в присутствии ребенка, минздрав намерен запретить курение ароматизированных табачных изделий. Потому что "вкусный" запах табака, якобы, привлекает несовершеннолетних.

- Наиболее беззащитны перед табаком несовершеннолетние. Именно в этом возрасте большинство курильщиков по статистике начинают курить, поэтому целый ряд мер в разработанном министерством проекте новой антитабачной концепции нацелен на защиту детей от табака и табачного дыма, - заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Кроме того, за выброшенные из окна автомобиля окурки тоже могут ввести наказание - оно составит 5 тысяч рублей при первом нарушении, а за повторную оплошность - 10 тысяч рублей либо исправительные работы сроком от 20 до 40 часов. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект с поправками в федеральный КоАП.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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