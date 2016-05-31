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В Уфе в день защиты детей пройдет парад сказочных героев

31 мая 2016, 09:40
Администрация города в День защиты детей запланировала большой праздник. Он откроется парадом сказочных героев и продолжится на семи городских площадках. Ребят и их родителей ждут увлекательные, конкурсы, соревнования и мастер-классы.

Праздник под названием "Уфа -город детей, Уфа - город семей" стартует в 11.00 1 июня на площади Салавата Юлаева. Именно отсюда начнется сказочный парад. Дети и родители смогут пройти с героями сказок на другие площадки. Всего по городу их семь: своя праздничная площадка будет организована в каждом районе города. Здесь будут работать представители культурных организаций города, а также волонтеры.
- На каждой площадке запланированы мастер-классы, соревнования, конкурсы, - рассказала сегодня на утрнней планерке у Ирека Ялалова начальник управления по опеке и попечительству Татьяна Квасникова. - На площади Салавата Юлаева будут развернуты торговые точки по продаже изделий прикладного творчества "Город мастеров".
Всего, по расчетам мэрии, в праздники примут участие более трех тысяч детей.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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