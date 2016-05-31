В Уфе в день защиты детей пройдет парад сказочных героев

Праздник под названием "Уфа -город детей, Уфа - город семей" стартует в 11.00 1 июня на площади Салавата Юлаева. Именно отсюда начнется сказочный парад. Дети и родители смогут пройти с героями сказок на другие площадки. Всего по городу их семь: своя праздничная площадка будет организована в каждом районе города. Здесь будут работать представители культурных организаций города, а также волонтеры.

- На каждой площадке запланированы мастер-классы, соревнования, конкурсы, - рассказала сегодня на утрнней планерке у Ирека Ялалова начальник управления по опеке и попечительству Татьяна Квасникова. - На площади Салавата Юлаева будут развернуты торговые точки по продаже изделий прикладного творчества "Город мастеров".

Всего, по расчетам мэрии, в праздники примут участие более трех тысяч детей.