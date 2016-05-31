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В Уфе покажут фильмы фестиваля зеленого кино

31 мая 2016, 11:54
В Уфе с 8 по 10 июня пройдет Международный экологический форум «Экология. Технология. Жизнь». В рамках этого фестиваля уфимцам дадут возможность посмотреть зеленое документальное кино - об экологии, климате и нашем будущем. Показ фильмов пройдет в Конгресс-зале ВДНХ ЭКСПО.

Программа фестиваля:

8 июня

13:00-14:30 - показ канадского фильма «Мусорная Мандала» (2014) режиссера Аллесандро Бернарда и Паоло Черетто;

17:00-19:00 – показ испанского фильма «Климатический сценарий» (2013) режиссера Рута Чао.

9 июня

16:00-18:00 – показ французского фильма «Человек» (2015) режиссера Яна Артюса Бертрана и «В погоне за нулем» (2014) Кристофера Бивера.

10 июня

10:00-11:30 – показ канадского фильма «Черная сторона жвачки» (2014) Эндрю Нискера;

14:00-15:30 – показ французского фильма «Баобабы: между землей и морем» режиссера Сирила Корну.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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