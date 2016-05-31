В Уфе покажут фильмы фестиваля зеленого кино

В Уфе с 8 по 10 июня пройдет Международный экологический форум «Экология. Технология. Жизнь». В рамках этого фестиваля уфимцам дадут возможность посмотреть зеленое документальное кино - об экологии, климате и нашем будущем. Показ фильмов пройдет в Конгресс-зале ВДНХ ЭКСПО.