В Уфе покажут фильмы фестиваля зеленого кино

Программа фестиваля:
8 июня
13:00-14:30 - показ канадского фильма «Мусорная Мандала» (2014) режиссера Аллесандро Бернарда и Паоло Черетто;
17:00-19:00 – показ испанского фильма «Климатический сценарий» (2013) режиссера Рута Чао.
9 июня
16:00-18:00 – показ французского фильма «Человек» (2015) режиссера Яна Артюса Бертрана и «В погоне за нулем» (2014) Кристофера Бивера.
10 июня
10:00-11:30 – показ канадского фильма «Черная сторона жвачки» (2014) Эндрю Нискера;
14:00-15:30 – показ французского фильма «Баобабы: между землей и морем» режиссера Сирила Корну.