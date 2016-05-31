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В Нижнем Тагиле раскрыто преступление о краже велосипеда

31 мая 2016, 19:48
Прошла информация о том, что в одном из сообществ по Нижнему Тагилу появилось сообщение об избиении и ограблении ребёнка мигрантами. Но в полиции сообщили, что приезжие не участвовали в преступлении.

Издание Tagilcity.ru сообщает, что в одном из местных сообществ в социальных сетях говорилось о преступлении. Там написали, что вчера в районе Красного Камня выходцами из Средней Азии был избит и ограблен ребенок, у которого мигранты забрали велосипед. Также указывается, что это далеко не первый случай подобного инцидента. Прилагалась фотография украденного велосипеда с просьбой о помощи в поиске и номером телефона пострадавших.

После обращения в полицию журналистов TagilCity.ru в попытках узнать, что известно органам правопорядка, ситуация открылась совершенно с другой стороны. Вчера действительно поступило общение в полицию об ограблении ребенка мигрантами и его избиении. Однако, проверив камеры наблюдения, органы правопорядка не обнаружили никаких выходцев из Средней Азии, а увидели только двух мальчишек славянской внешности. Очень скоро после заявления велосипед был выставлен на продажу на одной из инернет-площадок для объявлений. Сотрудники полиции выехали по адресу.

В то же самое время был задержан 12-ти летний мальчик на украденном велосипеде сотрудниками ППС. Он рассказал, что поменялся с другим мальчиком на этот велосипед и затем решил его продать. К слову, этот мальчик полиции известен, так как он стоит на учете и убегал из дома.

Полицейские заверили, что велосипед возвращен хозяину, а со всеми участниками данной историей были проведены профилактические беседы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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