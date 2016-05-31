В Нижнем Тагиле раскрыто преступление о краже велосипеда

После обращения в полицию журналистов TagilCity.ru в попытках узнать, что известно органам правопорядка, ситуация открылась совершенно с другой стороны. Вчера действительно поступило общение в полицию об ограблении ребенка мигрантами и его избиении. Однако, проверив камеры наблюдения, органы правопорядка не обнаружили никаких выходцев из Средней Азии, а увидели только двух мальчишек славянской внешности. Очень скоро после заявления велосипед был выставлен на продажу на одной из инернет-площадок для объявлений. Сотрудники полиции выехали по адресу.