В Башкирии молодёжь решили призвать на выборы

- Мы хотим решить две задачи: привлечь молодежь на выборы и собрать наказы от молодежи для будущих депутатов, - рассказал Медиакорсети председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев. - Мы хотим донести до молодых людей мысль, что необходимо сделать свой выбор, и что этот выбор важен. Как выберем, так и будем жить ближайшие пять лет.
Молодежный штаб был создан до проведения праймериз в Единой России, и его участники успели потренироваться, повариться в политической кухне. В день голосования 22 мая молодые люди проводили наблюдение и экзит-пулы, контролируя явку. Теперь задача шире.
- Мы хотим дать возможность любому молодому человеку высказаться о своих проблемах, создадим для этого единую электронную площадку, где будут собраны наказы, которые будут переданы кандидатам, - пояснил Владимир Яковлев. - И поддержим тех из них, кто возьмётся за решение этих проблем. Мы решили работать с тем недоверием, скепсисом к выборам, которые ещё имеются, в том числе и с помощью экзит-пулов.
Правда, во время праймериз с экзит-пулами появились сложности. По словам Яковлева, когда людей начали спрашивать, за кого они проголосовали, не все могли вспомнить фамилии. Потому что в бюллетенях было 30-60 кандидатов. И когда несколько раз респонденты ответили таким образом, эксперимент решено было прекратить.
Надо сказать, что в Молодежный избирательный штаб кроме Молодой гвардии (Единая Россия) вошли такие организации, как Союз студенческих объединений РБ, региональные отделения Российского союза сельской молодёжи, Лиги молодежной политики, Российского союза студотрядов, профсоюзы Уфимского госуниверситета экономики и сервиса, Башкирского государственного аграрного университета.
По словам Владимира Яковлева, число молодых людей, которые смогут принимать участие в осенней избирательной компании в качестве волонтеров, наблюдателей и участников экзит-пулов, может насчитывать несколько тысяч человек.
- Максимально мы планируем закрыть наблюдателями 30 процентов избирательных участков, - сказал он,- а экзит-пулами - 10 процентов.