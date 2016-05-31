В Башкирии молодёжь решили призвать на выборы

- Мы хотим дать возможность любому молодому человеку высказаться о своих проблемах, создадим для этого единую электронную площадку, где будут собраны наказы, которые будут переданы кандидатам, - пояснил Владимир Яковлев. - И поддержим тех из них, кто возьмётся за решение этих проблем. Мы решили работать с тем недоверием, скепсисом к выборам, которые ещё имеются, в том числе и с помощью экзит-пулов.