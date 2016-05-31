Уфимец лишился Porsche за 149 неоплаченных штрафов от ГИБДД

Судебные приставы Орджоникидзевского района города Уфы арестовали элитную иномарку одного из местных жителей. Поводом для ареста послужили неоплаченные штрафы, выписанные сотрудниками ГИБДД. 149 штрафов на общую сумму в 160 тысяч рублей должник должен оплатить в течении 10 дней, если же этого не произойдёт, то автомобиль будет передан на реализацию.