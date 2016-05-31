mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ставрополь открывает сезон купания

31 мая 2016, 03:36
Официальная дата открытия нового пляжного сезона - 4-е июня.

Как сообщает Newstracker.ru, начало сезона будет сопровождаться праздником. Посетителей будет ожидать море развлечений (разнообразные тематические площадки и концерт). В качестве угощения всем гостям будет предложено бесплатное угощение в виде мороженного и холодного кваса. Администрация города сообщает, что все проверки на пригодность для пребывания на пляже Комсомольского озера, людей были успешно пройдены. А так же, что правоохранительные органы, медицинские сотрудники и бригада спасателей будут работать на пляже уже с первого числа.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07