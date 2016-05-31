Ставрополь открывает сезон купания

Как сообщает Newstracker.ru, начало сезона будет сопровождаться праздником. Посетителей будет ожидать море развлечений (разнообразные тематические площадки и концерт). В качестве угощения всем гостям будет предложено бесплатное угощение в виде мороженного и холодного кваса. Администрация города сообщает, что все проверки на пригодность для пребывания на пляже Комсомольского озера, людей были успешно пройдены. А так же, что правоохранительные органы, медицинские сотрудники и бригада спасателей будут работать на пляже уже с первого числа.