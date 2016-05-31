Спортсмен из Нижнего Новгорода победил на этапе соревнований по гонкам

Как сообщает издание Newsnn.ru, 16-летний автогонщик В. Гусев безошибочно преодолел все десять кругов и к финишу пришел первым. В ходе сложного соревнования спортсмен боролся с гонщиком из города Смоленск, но в самый ответственный момент всегда обходил его. Как говорят его наставники и специалисты, скорее всего победу принес имеющийся у молодого талантливого гонщика опыт, который он приобрел на соревнованиях области. На чемпионате «Нижегородское кольцо» в номинации «национальный юниор» участие приняли более полусотни спортсменов, в их числе наблюдали и двух девушек из других регионов. Информация предоставлена федерацией автоспорта России.