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Спортсмен из Нижнего Новгорода победил на этапе соревнований по гонкам

31 мая 2016, 04:13
Подросток, житель города Арзамас, 29–го мая одержал победу на этапе соревнований Российского масштаба. Место проведения этапа – Богородский район.

Как сообщает издание Newsnn.ru, 16-летний автогонщик В. Гусев безошибочно преодолел все десять кругов и к финишу пришел первым. В ходе сложного соревнования спортсмен боролся с гонщиком из города Смоленск, но в самый ответственный момент всегда обходил его. Как говорят его наставники и специалисты, скорее всего победу принес имеющийся у молодого талантливого гонщика опыт, который он приобрел на соревнованиях области. На чемпионате «Нижегородское кольцо» в номинации «национальный юниор» участие приняли более полусотни спортсменов, в их числе наблюдали и двух девушек из других регионов. Информация предоставлена федерацией автоспорта России.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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