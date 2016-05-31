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Следком предупредил о логове сектантов в Уфе

31 мая 2016, 15:16
Следком Башкирии рассказал о ходе расследования уголовного дела о создании запрещенной религиозной секты и предупредил граждан об опасности этой секты. В 2010 года в Уфе была создана и действует до сих пор секта «Наследие предков», где людям промывают мозги с плетками в руках.

Лечение от надуманных и реальных заболеваний заключалось в избиении плеткой, обращении к духам святых предков и поездкам по якобы святым местам в Башкирии и Казахстане, сообщили в следкоме РБ. Родственникам людей, отказывающихся от паломничества, предсказывали несчастья.

Адепты без права занятия медицинской деятельностью, проведения анализов и диагностики брали на себя смелость ставить диагнозы заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Также призывали к уклонению от воспитания детей и отказу от родственных связей.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

- По своей сути религиозная организация является аналогом религиозного движения «Ата-Жолы» (Путь предков), запрещенного на территории России в связи с нанесением вреда здоровью людей, - напоминают в пресс-службе следственного комитета республики.- В связи с тем, что в производстве следственных органов Следственного комитета России по Республике Башкортостан находится еще несколько дел в отношении других адептов секты, считаем необходимым предупредить об опасности воздействия на человека последователей этого движения. Были установлены факты воздействия на психику людей и причинения тяжкого вреда здоровью граждан. Будьте внимательны к своим близким, не позволяйте им идти на поводу у мошенников и шарлатанов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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