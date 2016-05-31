Следком предупредил о логове сектантов в Уфе

- По своей сути религиозная организация является аналогом религиозного движения «Ата-Жолы» (Путь предков), запрещенного на территории России в связи с нанесением вреда здоровью людей, - напоминают в пресс-службе следственного комитета республики.- В связи с тем, что в производстве следственных органов Следственного комитета России по Республике Башкортостан находится еще несколько дел в отношении других адептов секты, считаем необходимым предупредить об опасности воздействия на человека последователей этого движения. Были установлены факты воздействия на психику людей и причинения тяжкого вреда здоровью граждан. Будьте внимательны к своим близким, не позволяйте им идти на поводу у мошенников и шарлатанов.