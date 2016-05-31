Санитарные врачи запретили купаться на тагильских пляжах

О ситуации рассказывает интернет-издание Tagilcity.ru. Чтобы зоне отдыха пройти проверку, на пляжах должен отсутствовать мусор. Пляжи обязаны быть снабжены кабинками для переодевания, а также, должен быть туалет. Все пляжи Тагила требованиям не соответствуют. Как сообщают ИА «Все новости», пляж на Ленёвском пруду еще может быть пригоден для купания. На нем была проведена очистка от мусора водолазами. Проблема в том, что когда в Нижнем Тагиле прошло половодье, в воды попало очень много мусора. В начале июня будут взяты пробы воды из всех водоемов. У санатория «Руш» пляжа в 2016 году не будет.