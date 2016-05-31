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#Пушкинэтомы: Уфимцев вызвали на поэтическую дуэль

31 мая 2016, 14:15
Жителей Уфы пригласили участвовать в поэтическом флэшмобе #Пушкинэтомы. Первым, кто предложил вспомнить великого русского поэта, стал Олег Самсонов. Накануне вечером он выложил в социальной сети Instagram стихотворное приглашение на дуэль трем своим друзьям. Те, в свою очередь, не отказались.

Уфимцев приглашают принять участие в литературной акции. Необходимо зачитать отрывок из любимого произведения Александра Сергеевича Пушкина и записать это на видео. Выложить чтение можно в любую социальную сеть. Главное, не забыть про хэштег - #Пушкинэтомы. Приглашение можно отправить трем друзьям. Времени на заучивание стиха, если все же ничего не вспоминается, немного - всего 24 часа. Организатор поэтической акции Олег Самсонов говорит, что флэшмоб запущен в преддверии дня рождения поэта.

- Почему #Пушкинэтомы? Потому что произведения Александра Сергеевича живут в нас, мы обязаны передать это наследие нашим детям, внукам, правнукам. Забывать о таком богатстве - это кощунство. Мы должны помнить Пушкина, – делится своим мнением Олег.

На сегодня в литературной дуэли приняло участие уже более 10 человек.

А что Вы помните из Пушкина? ИА Медиакорсеть приглашает коллег принять участие в акции, эстафету передаем радиостанции "Бизнес ФМ Уфа", телекомпании "Вся Уфа" и "РБК ТВ".

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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