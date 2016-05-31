Пушкинэтомы: Уфимцев вызвали на поэтическую дуэль

Уфимцев приглашают принять участие в литературной акции. Необходимо зачитать отрывок из любимого произведения Александра Сергеевича Пушкина и записать это на видео. Выложить чтение можно в любую социальную сеть. Главное, не забыть про хэштег - #Пушкинэтомы. Приглашение можно отправить трем друзьям. Времени на заучивание стиха, если все же ничего не вспоминается, немного - всего 24 часа. Организатор поэтической акции Олег Самсонов говорит, что флэшмоб запущен в преддверии дня рождения поэта.
- Почему #Пушкинэтомы? Потому что произведения Александра Сергеевича живут в нас, мы обязаны передать это наследие нашим детям, внукам, правнукам. Забывать о таком богатстве - это кощунство. Мы должны помнить Пушкина, – делится своим мнением Олег.
На сегодня в литературной дуэли приняло участие уже более 10 человек.
А что Вы помните из Пушкина? ИА Медиакорсеть приглашает коллег принять участие в акции, эстафету передаем радиостанции "Бизнес ФМ Уфа", телекомпании "Вся Уфа" и "РБК ТВ".